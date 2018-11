Råsterk sesongstart

sport

Etter å ha slått Kautokeino IL hele 28-3 i Hammerfest for noen uker siden, var det lite å utsette på selvtilliten til Alta-troppen som satte kursen for Lakselv sist helg. Her spilte de to nye kamper og vant begge. Dermed topper Alta IBK tabellen etter tre serierunder.

I den første av de to kampene møtte Alta HF Innebandy 2 fra Hammerfest, og heller ikke det ble en særlig spennende affære. Etter drøyt fem minutters spill satte Torje Sørensen Veibakken inn sitt første mål for dagen, og totalt ble det tre nettkjenninger på han i denne matchen. Alta vant til slutt 13-3. Mads Robert Mienna (4), Pål Langseth (1), Stig Rune Hansen (1), Tormod Mathias Hansen (1), Pål Karlsen Haugsnes (1), Andre Isaksen (1) og David Hieu Trung Tran (1) scoret de øvrige målene for laget fra Nordlysbyen.

– Mads Mienna var vår beste spiller i oppgjøret mot HF Innebandy 2. Deretter var det klart for toppkamp mot Karasjok IBK, som har vært et oppgjør mellom Finnmarks to beste lag de siste årene, skriver Alta IBK på sin nettside.

Solid målforskjell

Det var tett mellom lagene i de to første periodene. Mads Robert Mienna, Torje Sørensen Veibakken og Kristoffer Sterner sørget for at Alta ledet 3-2 etter første periode. Pål Langseth økte til 4-2 i den andre perioden. Mads Robert Mienna, Andreas Iversen og Torje Sørensen Veibakken satte inn hvert sitt mål i tredje periode og fastsatte sluttresultatet til 7-2.

– Etter en jevn start kontrollerte vi inn seieren. Benjamin Riise var vår beste spiller i dette oppgjøret. Vi takker HF Innebandy og Karasjok IBK for kampen, skriver Alta IBK videre.

Både Alta IBK og HF Innebandys førstelag har full pott på sine tre første kamper. Alta er foran på bedre målforskjell. De har hele 40 plussmål, mens HF har 26.

Neste seriehelg spilles i Finnmarkshallen lørdag 8. desember. Alta møter HF Innebandy til toppkamp, samt Billefjord IL.