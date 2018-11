Vant Nilut cup for andre år på rad

sport

Sist helg gikk den tradisjonsrike innendørsturneringen Nilut cup av stabelen for 25 året på rad, og dette var siste gang Nilut Joavku sto for gjennomføringen av begivenheten i Kautokeino. I 2019 er det nye krefter som tar over.

At altaværingen Svein Ove Thomassen rasker med seg toppscorer- og bestemannspremier er helt obligatorisk, og teknikeren skuffet heller ikke denne gangen. Han banket inn imponerende 22 fulltreffere og ble turneringens soleklare toppscorer. Han ble også kåret til beste herrespiller.

Thomassen bidro med det til at Johansens utvalgte vant turneringen for andre året på rad. De slo Nagirvare lunttat 1-0 i finalen.

Johansens utvalgte besto av Aleksander Johansen, Kenneth Thomassen, Kjetil Thomassen, Svein Ove Thomassen, Mats Jørgen Masvik, Runar Overvik, Tresor Egholm og Thomas Sandsør. Andreas Markussen, Magnus Nikolaisen og Vegard Braaten var også en del av den opprinnelige troppen, men deltok ikke.

PSG vant damefinalen med solid margin. Buldoser endte på tredjeplass.