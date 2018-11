Alta IFs unggutter vekket monsteret til live

sport

Alta - Bravo 28-24:

Tilskuertallet på Alta IFs hjemmekamper har økt jevnt og trutt denne sesongen, og det er unge, lokale talenter som sørger for det. Publikum fra hele Nordlysbyen ønsker å se resultatet av det etterlengtede samarbeidet mellom Alta IF og BUL. Da søndagens hjemmekamp mot Bravo startet var det hele 711 tilskuere på plass, og flere kom til etter hvert. Det er mange, mange år siden klubben kunne vise til et lignende trøkk i Altahallen.

Det hjelper selvfølgelig at Alta IF leverer ute på banen. Det gjorde de til gangs da Bravo gjestet Aulaen på søndag. Anført av en strålende Aleksander Maisenhølder, som banket inn ni spillemål i dette "lokaloppgjøret", vant hjemmelaget 28-24 over rivalene fra Tromsø. Også strekspiller Kristian Karlstrøm og målvakt Øivind Schmidt Holst var viktige bidragsytere da Alta IF sikret sesongens tredje seier.

– Det var mange som var gode utpå der, men Aleksander Maisenhølder og Kristian Karlstrøm var helt suverene. Måten de kriget inn målene på var imponerende, og de gjorde også en fantastisk jobb bakover på banen. Men de var ikke alene. Alle dro lasset sammen og sørget for to herlige poeng, fastslår hovedtrener Rune Skaufel, som er veldig takknemlig for den formidable støtten fra Alta-publikummet.

– Jeg tror vi kan slå fast at det legendariske Aula-suset er tilbake. Det var helt vilt. 700-800 tilskuere i denne hallen skaper en utrolig stemning og ramme rundt kampen. Det er moro at altaværingene igjen synes at det er gøy å gå på kamp. Jeg håper de kommer tilbake når vi møter Nordstrand om en uke, smiler han.

Det eneste skåret i gleden var skaden til hjemvendte Kristian Agledahl, som måtte bæres av banen med voldsomme smerter i kneet. Han fikk kyndig behandling bak Alta IF-benken, men dette kan fort vise seg å være en alvorlig skade. Han forlot Altahallen på krykker etter at kampen var ferdigspilt.

– Det var ekstremt smertefullt, og det er det for så vidt fremdeles. Men det er umulig å si hvor alvorlig det er. Det vet jeg nok ikke før jeg får undersøkt kneet skikkelig, sa en bedrøvet Kristian Agledahl til A-sporten rett etter kampslutt.