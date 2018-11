Poengdeling i første match

sport

BUL - Bravo 2 31-31:

En svært hektisk håndballhelg i Alta er godt i gang, og det er BUL, Alta IF og Bravos spillere på herresiden som er i aksjon. Bravo er i Nordlysbyen med både G16-, G18- og herrelag. Det største oppgjøret finner sted på søndag når 2.-divisjonslagene Alta IF og Bravo barker sammen i Altahallen. Men det spilles altså mange flere kamper, og det er BUL-hallen som er den mest brukte arenaen denne helga.

Alta IF og BUL har som kjent inngått et omfattende samarbeid på håndballsiden, og lørdag ettermiddag var det klart for den første av tre 3.-divisjonskamper mellom BUL/Alta 2 og Bravos andre- og tredjelag. Anført av en strålende Sigve Åkerøy Pettersen ledet hjemmelaget 16-15 til pause, og BUL var i føringen mesteparten av andreomgangen. Men i de hektiske sluttsekundene klarte ikke BUL-spillerne å holde unna, og oppgjøret endte 31-31.

Sigve Åkerøy Pettersen var BULs mestscorende spiller med åtte nettkjenninger. Marius Bergeton Berg (5), Fredrik Bruer (4), Torkel Haraldstad Hanssen (4), Lars Broks Mikko (4), Kristian Søraa Moe (3), Lars Erik Lingjærde (2) og Lars Even Bjørkmann (1) satte inn de øvrige målene for hjemmelaget.

Bravo 2s Magnus Strandmo var kampens toppscorer med 13 fulltreffere.

Dette var altså første kamp for BUL-guttene. De møter Bravo 2 på nytt lørdag klokken 16.30. På søndag spiller de mot Bravo 3. Dette oppgjøret blåses i gang klokken 12.30.