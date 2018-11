Best i oppfølgeren

sport

BUL - Bravo 2 28-24:

Bare tre timer etter at det første oppgjøret mellom BUL og Bravo 2 startet, blåste dommerduoen Jan Petter Bugge og Petter Ridder-Nielsen i gang kamp nummer to mellom lagene. Den første matchen endte uavgjort 31-31. I oppfølgeren var BUL best og vant 28-24 i en kamp der hjemmelaget hadde hele ti spillere på scoringslista.

Poengdeling i første match BUL-spillerne klarte ikke å holde hodet kaldt i de hektiske sluttsekundene.

I første kamp var det Sigve Åkerøy Pettersen som var BULs mestscorende spiller med åtte nettkjenninger. Han stoppet på to mål i kamp nummer to. I dette oppgjøret var det kantspiller Marius Bergeton Berg som puttet flest. Fire ganger klarte han å overliste Bravo 2-keeperen.

De øvrige målene ble satt inn av Erlend Strøm Johnsen (3), Fredrik Bruer (3), Pål Even Heggelund (3), Børge Lampe Hagberg (3), Lars Even Bjørkmann (3), Håkon Romsdal Lillemoen (3), Lars Broks Mikko (2) og Kristian Søraa Moe (2). Torgrim Lamvik Sollie, Ken Eirik Ingebrigtsen og Jan Nikolaisen var de eneste i BUL-troppen som gikk målløse av banen.

Samarbeidslaget BUL/Alta 2 har fortsatt én kamp igjen denne helga. Søndag møter de Bravo 3.