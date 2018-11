Erlend legger opp

sport

Søndag møtes Alta IFs håndballherrer og Bravo til nordnorsk duell i 2. divisjon i Altahallen. Det skjer uten Erlend Vikdal mellom stengene. 47-åringen har gitt klubbledelsen beskjed om at karrieren er over, denne gangen for godt.

– Da jeg for tre år siden ble operert i det venstre kneet for andre gang fikk jeg beskjed om at jeg var nødt til å gi meg. På det tidspunktet hadde jeg allerede gjort comeback et par ganger, og kneet var rett og slett nedslitt. Men jeg fikk veldig god oppfølging av fysioterapeut Trond Reginiussen. Kroppen føltes bra, og derfor sa jeg ja til å være med i år. Men nå er det definitivt slutt. Gir jeg meg ikke nå ender jeg opp med en protese i kneet, og det ønsker jeg for alt i verden å unngå, sier Erlend Vikdal til A-sporten.

Ga alt han hadde

Han visste godt at det var risikabelt å fortsette, men klarte ikke å si nei da Alta IF og BUL startet sitt historiske samarbeid foran årets sesong.

– Samarbeidet ga meg ekstra motivasjon, og jeg hadde lyst til å bidra. Herrelaget manglet målvakter og sto nærmest på bar bakke. Så jeg og Øivind Schmidt Holst bestemte oss for at vi skulle hjelpe klubbene så godt vi kunne. Jeg følte meg bra, så det var bare å gi full gass, forteller han.

– Men så begynte kneet å krangle igjen, og jeg pådro meg også noen andre skader som gjorde det vanskelig å spille kamper og trene for fullt. I min alder baller det fort på seg, og de siste månedene har jeg kjent på skader som jeg aldri før har hatt. Det er kroppens måte å si i fra at nok er nok. Så nå legger jeg opp, og gjør det med god samvittighet, smiler sisteskansen.

En annen veteran overtar

Alta IF-trener Rune Skaufel synes at det er trist. Men samtidig skjønner han Vikdals beslutning veldig godt.

– Han har et kne som har skapt både frustrasjon og smerte, og til slutt var det ikke noe vanskelig valg. Erlend har gjort sitt for denne klubben, og vel så det. Vi er svært takknemlige for den innsatsen han har lagt ned gjennom alle disse årene, kommenterer Skaufel.

Han har en annen veteran lurende i kulissene, samt et par yngre målvakter som plukker opp hansken etter Vikdal.

– Evigunge Jan Nikolaisen går rett inn og tar Erlends plass mellom stengene. Han har vært på alle treningsøktene de siste par ukene, og virker å være skikkelig på hugget. I tillegg er Torbjørn Mofoss i gang igjen. Vi skal heller ikke glemme stortalentet Petter Hardersen, selv om han har en veldig god utviklingsarena på 16- og 18-årslaget, samt 3. divisjon. Jeg føler at vi har bra dekning på keeperplassen nå. Men det er klart at vi kommer til å savne Erlend, sier Skaufel, som altså har Øivind Schmidt Holst og Jan Nikolaisen som målvaktsduo når Bravo gjester Altahallen på søndag.

Kampen starter klokken 15.00.