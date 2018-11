Cordero til Egersund

sport

Juan Manuel Cordero (25) fikk et kort opphold i Alta-trøya. I dag ble det klart at den hurtige back- og kantspilleren drar videre etter en sesong i nord. Han havner i Egersund etter kun 25 kamper forAlta IF, der det også ble fem scoringer.

Ifølge eikfotball.no har Cordero kun signet fior 2019-sesongen. Fra tidligere har han også tjenestegjort i HamKam og Nybergsund Trysil.

EIK-trener Ojan Bijan er svært fornøyd med forsterkningen.

– Cardero har prestert jevnt på et høyt nivå i flere år og er rutinert. Han er god med ball, er god med begge bein og har fint driv. Forhåpentligvis kan han bidra med mange målpoeng, sier han til nettstedet.