– Alta IF må bli flinkere på spillerutvikling

sport

– Jeg har gjort meg noen tanker om året som Alta IF-trener, og sitter først og fremst igjen med mange gode minner. Men jeg ser også at det er store rom for forbedringer. Hvis ikke klubben anstrenger seg veldig rundt A-laget og satser på utvikling av egne spillere, og får hele Alta-samfunnet med seg på veien, er veien kortere ned enn opp. PostNord-ligaen er veldig tøff, med mange klubber som satser voldsomt. Hvis Alta IF fortsatt skal ha en sjanse til å hevde seg i en nasjonal serie må A-laget tilføres større ressurser enn tilfellet er nå. Da snakker jeg både om menneskelige og økonomiske resssurser for spillergruppa og trenerapparatet. Klubben må drives mer profesjonelt, sier Bård Flovik.

Imponert over innstillingen

Han mener at Alta IF først og fremst må bli flinkere til å utvikle egne talenter.

– Alta og Finnmark må i langt større grad produsere spillere til eget lag i fremtiden. Ellers kommer det ikke til å gå, mener Flovik, som understreker at alt ligger til rette for at de skal klare det.

– Alta IF er en fin klubb med gode tradisjoner, god kultur og mange etablerte spillere som holder et bra nivå, fastslår den tidligere eliteserietreneren, som altså forlater Alta etter ett år som sjef.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg har oppnådd her. Jeg har bidratt til at vi har fått penger inn i klubben, og jeg synes også at vi har tatt et steg videre sportslig sett. Vi har trent godt og lagt om spillerstilen til det bedre. Resultatene har vært litt ujevne på hjemmebane, men ellers synes jeg at årets sesong har vært bra. Jeg kommer til å savne den gode stemninga i garderoben, sier Flovik, som har latt seg imponere av spillerne i klubben.

– Jeg er ekstremt fornøyd med hvordan de håndterer tilværelsen som halvprofesjonelle spillere. Det er en trøkk og innstilling i gruppa som har imponert meg stort. Så det var veldig emosjonelt for meg å gå inn i garderoben og fortelle dem at jeg flytter hjem til Tromsø. Det er noe av det tyngste jeg har gjort på lang tid, forteller han.

Godt forhold til spillerne

Nå venter en ny utfordring for 54-åringen. Når han er ferdig i Alta tar han et steg bort fra fotballen og blir persjonalsjef for Kurbadet i Nord-Norge, som er lokalisert i Tromsø.

– Jeg er stolt og fornøyd med å bli tilbudt denne jobben, og gleder meg til å ta fatt på et nytt kapittel i arbeidslivet. Jeg er motivert og ser frem til å jobbe med det jeg selv føler jeg er best til, nemlig lagbygging og motivasjon. Det blir selvsagt litt annerledes, men jeg kommer nok til å gjøre mye av det jeg har gjort i fotballyrket også i denne jobben.

Om Flovik en gang returerer til fotballen vil han ikke spekulere for mye i.

– Jeg har jo vært 20 år i fotballen, og det føles litt merkelig å skulle gjøre noe annet. Men alt har sin tid. Jeg hadde i hvert fall ikke lyst til å sitte alene på en hybel i Alta og savne familien i Tromsø. Jeg utelukker ingenting, men akkurat nå er fokuset min nye jobb som personalsjef. Så får vi se hva som skjer i fremtiden, sier Flovik, som forteller at han har fått andre trenertilbud som han har takket nei til.

Selv om savnet av familien til slutt ble for stort, reiser han hjem med massevis av gode minner fra tiden i Alta.

– Jeg har hatt et godt forhold til spillerne, og det var mange som var skuffet da jeg dro. Det er både hyggelig og vemodig. Jeg gikk inn i dette prosjektet med alt jeg hadde, og det tror jeg nok mange satte pris på, avslutter han.