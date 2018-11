Fyller hallen med unge supportere

sport

Det har vært bra trøkk på hjemmekampene til Alta IFs håndballherrer så langt denne sesongen. Samarbeidet med naboklubben BUL har hatt ønsket effekt både sportslig og med tanke på stemningen i Altahallen. Det har vært tett opp mot 600 tilskuere i hallen på det meste, og det er gledelige tall. Men det er fortsatt plass til flere.

– Vi er takknemlige for alle som har støttet oss så langt, og vi håper at dere fortsetter å møte opp i Altahallen gjennom vinteren. Det er mange spennende oppgjør i vente, ikke minst kommende helgs hjemmekamp mot Bravo. Det er det nærmeste vi kommer et lokaloppgjør i 2. divisjon, sier Ken Ingebrigtsen i Alta IF.

– Det er både viktige poeng og masse prestisje på spill, så vi ønsker å fylle hallen til randen for å skape optimale rammer for guttene. Det synes jeg at de fortjener etter den lovende seriestarten. Vi skal huske på at vi har et veldig ungt lag, og man kan ikke forvente at de skal vinne alle kampene. Seks poeng på de syv første kampene er meget bra, fastslår Ingebrigtsen.

Kan vinne ny sykkel

Søndagens match blir en «minikamp», noe Ingebrigtsen forklarer slik:

– Vi har massevis av flotte mygg- og minispillere i Alta IF, og en god del av dem har knapt satt sine bein i Altahallen før. Minilagene trener stort sett i gymsaler og mindre haller rundt omkring. Så vi har sendt ut invitasjoner til «våre» skoler, og vi håper at flest mulig fra første- til tredje klassetrinn møter opp i Aulaen på søndag. Det er gratis inngang, og alle som kommer får en billett i hånda. Vi trekker ut flere premier på billettene som deles ut, der hovedpremien er et sykkelgavekort til en verdi av 3500 kroner. Og man trenger ikke å spille håndball for å være med på dette. Vi tar gjerne imot potensielle spillere også, smiler Ingebrigtsen, som mener dette er en meget god løsning som gagner alle parter.

– Vi får mer publikum i hallen, mens barna får muligheten til å vinne flotte premier og samtidig oppleve en seniorkamp med byens beste herrespillere i aksjon. Dette blir en suksess, kommenterer Ingebrigtsen selvsikkert.

Kampen starter klokken 15.00.