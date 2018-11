Medaljen glapp

sport

Det er svært små marginer i sjakksporten, noe vi for tiden kan skue under VM-kampen til Magnus Carlsen. Slik var det imidlertid også under ungdoms-NM i Haugesund denne helga, der Altas stortalent var å regne som en av favorittene i klasse B. Han har vært medaljegrossist i NM gjennom mange år og er en av Altas beste spillere i eliteserien.

– En av de beste

– André er helt på nivå med de aller beste i landet og var derfor en av de store favorittene. I den aller siste kampen ble det tap og da glipper gjerne medaljen, forklarer Jørund Greibrokk i Alta sjakklubbs ungdomsavdeling.

Det møtte norgesmesteren Isak Sjøberg i den aller siste kampen og da var lista særdeles tett.

– Da er det altså bare en feil som skal til, så blir resultatet deretter. André er imidlertid en så dyktig spiller at han kommer raskt tilbake, sier Greibrokk. André satser for fullt med base på Toppidrettsgymnaset.

Klubben var representert med fire spillere på Haugaland. I gruppe D hadde Alta-klubben tre spillere, nemlig Sofie Ratama, Vinjar Hammari og Susanne Wiggen. Alle født i 2006. De endte på henholdsvis 16. plass, 18. plass og 35. plass, gode prestasjoner fra alle sammen.

– Spillerne får viktig matching under slike mesterskap, påpeker Greibrokk.

– Et høydepunkt

Monica Ratama forteller at dette er ett av de store høydepunktene for de unge spillerne, et ungdomsmesterskap der 269 deltakere var med. – Mange av de som deltar her har allerede hevdet seg i både nasjonale og internasjonale konkurranser, opplyser hun.

Sofie har deltatt i to ungomsmesterskap tidligere og plasseringene da har vært 23.plass begge årene. I år fikk hun en fin 16.plass, og klarte seg gjennom de ni rundene med kun to tap, noe hun var svært fornøyd med. Ett av Sofies tap var mot Shazil Shehzad, som er en meget sterk spiller med over 2000 i rating i øyeblikket. Kun et halvpoeng skiller i gruppa opp til 8.plassen i dette sterke 2006-kullet.

Stor framgang

Vinjar imponerer med stadig fremgang. Han har spilt sjakk i kun 10 måneder, og klarte 4 seiere og 1 remis i løpet av helga. Det vil si 50% score.

– Dette er imponerende resultat og vi gleder oss til å følge videre med Vinjar fremover, sier Monica Ratama.

Susanne var i likhet med Vinjar første gang deltaker i dette individuelle norgesmesterskapet. Hun var strålende fornøyd med å ta med seg 3 poeng hjem til Alta.

– Å avslutte siste runde med gevinst gir alltid en god følelse.

Sosialt og hyggelig

Forutenom sjakk er det sosiale på en slik turnering også veldig viktig. Her finner du nye venner og selv om du konkurrerer på dagen er det helt vanlig at man går sammen med motspilleren sin etter partiet og analyserer. Jentene var så heldige at de hadde Edit Machlik fra Tromsø tilgjengelig for analyse gjennom hele helga. Her får de gode tips og tilbakemeldinger om de ønsker.

– Denne gangen ble det og gjennomført verdensrekordforsøk i lynsjakk. Lørdagskvelden var det også et foredrag med Hans Olav Lahlum, der han fortalte om sjakkhistorie og signerte bøker for de som ønsket å kjøpe, forteller Ratama.

Hun ønsker også å informere om at flere barn/ungdom ønsker å starte opp i klubben vår så er de hjertelig velkommen.

– Vi møtes onsdager på Thon hotell og torsdager i kjelleren på biblioteket gjennom hele skoleåret, informerer hun.