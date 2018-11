Krogh og Northug går renn på Beitostølen

sport

Til helgen går startskuddet for den norske langrennssesongen. Sprintlandslagstrener Arild Monsen bekrefter at Finn Hågen Krogh er på startstreken på Beitostølen. Han har slitt etter at det ble for mye trening forrige sesong. Det tok flere måneder for finnmarkingen å komme seg på fote igjen.

– Finn Hågen Krogh og Petter Northug kommer til Beitostølen tirsdag, sier Monsen.

Petter Northug stiller til start på både sprinten og 15 kilometer klassisk i sesongåpningen på Beitostølen. Northug har de siste ukene trent hjemme i Trondheim. Forrige måned måtte han avbryte en høydesamling med landslaget i Val Senales på grunn av omgangssyke.

– Petter går fredag og lørdag på Beitostølen, sier Monsen til VG.

I fjor var Northug aldri å se i skisporet på Beitostølen. Sykdom ødela da for trønderen, og kort tid etter ble han vraket til verdenscupstarten i Finland.