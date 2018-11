Aktuell som ny Alta IF-trener?

sport

Ledelsen i Alta IFs fotballgruppe har fortsatt ikke kommet i gang med trenerjakten, og ønsker derfor ikke å kommentere aktuelle navn.

– Dette kom veldig brått på oss. Vi gikk ut fra at Bård Flovik skulle fullføre toårskontrakten, og hadde ikke fått noen som helst signaler på at han ikke kom til å gjøre det. Så nå må vi summe oss litt og prate sammen før vi starter prosessen med å finne en ny hovedtrener, sier fotballgruppas styreleder Tron Møller Natland.

Men hvis klubben skal lete lokalt er det neppe så veldig mange aktuelle erstattere for Bård Flovik, som rakk å bli svært populær i spillergruppa.

– Vi trenger en sterk og tydelig leder Alta IF-kaptein Mats Frede Hansen vet hva han ønsker seg til jul.

Tidligere assistenttrener under Rune Repvik, Vidar Johnsen, kan være en mann klubben vurderer. Men han ble vraket da Bård Flovik kom inn i bildet, og da spørs det om dette er en særlig aktuell løsning ett år senere. Da er det mer trolig at øksfjordingen Roger Finjord, som ikke har vært fotballtrener siden han og Norges fotballbund skilte lag i 2016. Da hadde Finjord trent det norske kvinnelandslaget et drøyt år.

Han har tidligere trent Nerskogen IL (herrer), Alta IFs dame- og herrelag, Stabæks damelag, vært U23-trener for Norge (kvinner) og assistenttrener på det norske kvinnelandslaget før han overtok som sjef i 2015. Finjord jobber for tiden som daglig leder i Finnmark fotballkrets og er også leder i Alta IFs skigruppe.

Hvis klubben ser utenfor Alta og Finnmark er det ikke usannsynlig at større navn som Sigurd Rushfeldt og Bjørn Johansen havner på blokka. Sistnevnte er for tiden Per-Mathias Høgmos assistent i Fredrikstad, Men det er usikkert om duoen får fortsette etter at FFK feilet i forsøket på å komme tilbake til 1. divisjon. Rushfeldt er for tiden sportssjef i Norges toppidrettsgymnas i Tromsø.

Bård Flovik skal trene Alta IF de ti dagene laget trener i desember. Nå har spillerne tre uker fri. Det betyr at Tron Møller Natland & co har litt tid på seg. Men samtidig er det mange i spillergruppa som venter utålmodig på en løsning. Alta IF-kaptein Mats Frede Hansen er en av dem.

– Mats Frede Hansen venter med å skrive under kontrakten som han og klubben var enige om siden Bård forsvinner. Har du forståelse for det?

– Jeg, det skjønner jeg veldig godt. Dette skaper selvfølgelig usikkerhet for spillerne. Men vi har ikke holdt noe skjult på verken Mats Frede eller de andre. Dette visste vi rett og slett ikke om før Bård redegjorde for sin beslutning på lørdag.

Møller Natland vil nå sette seg ned med kontorleder og sportslig koordinator Rune Berger. Sammen skal de finne en løsning.

– Jeg og Rune må prate sammen og starte jobben med å sondere terrenget og finne ut hvem som er ledige på markedet. Vi kommer til å se lokalt, men også bredt for å finne den aller beste løsningen som er tilgjengelig, sier han.

At det fremdeles er mange Alta IF-spillere som snart er kontraktsløse bekymrer ikke styrelederen.

– Dette er en ganske vant situasjon for oss. Det er vanskelig å få på plass langsiktige kontrakter, så disse utfordringene har vi hvert eneste år. Jeg er ikke bekymret, fastslår han.