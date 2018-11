Rennet ble avlyst

sport

Stian Danielsen og Jørgen Strøm skulle delta for Alta IF, men regn, vind og et tilløp som etter hvert ikke fungerte optimalt gjorde at arrangøren måtte avlyse NM hopp normalbakke i Midtstua i Oslo lørdag.

Arrangøren kom igjennom treningsomganger for både kvinner og menn, men så ble det verre etter hvert som vinden ble tøffere. Arrangøren hadde også dårlig tid grunnet prognoser som meldte om kraftig regn i vente.

Rundt 30 menn rakk å hoppe i 1. omgang, før arrangøren ble tvunget til å si stopp. Da gjensto det et 50-talls hoppere før 1. omgangen ville ha vært gjennomført som planlagt.

Kvinnene rakk aldri å hoppe noe annet enn prøveomgang.