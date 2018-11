Har sagt opp jobben som Alta IF-trener

sport

– Jeg har informert styrelederen i fotballgruppa, klubbens sportslige ledelse og spillerne om dette i dag. Det har ingenting med verken Alta IF eller spiillergruppa å gjøre. Men jeg har slitt med å finne meg til rette, og savner familien og Tromsø veldig. Jeg har blitt tilbudt en meget spennende jobb utenfor fotballen, og etter en totalvurdering har jeg bestemt meg for å flytte hjem ett år før kontrakten min går ut, sier Bård Flovik til A-sporten.

– Dette kom overraskende og brått på, men slik er fotballen. Samarbeidet med Bård har vært meget bra, og vi ønsker å si tusen hjertelig takk for jobben han har gjort siden han kom hit. En flott kollega og fagmann som har bidratt på en meget god måte for Alta IF. Vi vil så raskt som mulig starte en prosess for å få på plass en ny hovedtrener til sesongen 2019, sier Alta IFs sportslige koordinator og kontorleder Rune Berger til Alta IFs nettside.

Dermed ble lørdagens showkamp mot Team Finnmark Floviks siste som Alta IF-sjef. Her vant Alta IF 8-0 etter scoringer av Magnus Nikolaisen (3), Vegard Braaten, Thomas Braaten, Christian Reginiussen, Vebjørn Skorpen og Aleksander Kjellmann. Det var etter denne matchen at han fortalte spillerne om sin beslutning.

– Jeg har bare gode ting å si om klubben og spillerne. Jeg reiser herfra med minner for livet, og kommer for all fremtid til å prate opp Alta IF og guttene som har gjort en formidabel innsats under min ledelse. Jeg kommer til å savne klubben, spillerne og de andre i støtteapparatet, og det virker som at det er mange som kommer til å savne meg. Det er tøft å ta en slik beslutning. Men jeg ønsker å prioritere annerledes det neste året, så jeg står helt og holdent inne for det valget jeg nå har gjort, forteller Flovik.

Spillerne skal nå ha ferie i tre uker før de igjen samles. Flovik kommer til å lede treningene helt frem til de tar juleferie.

– Min jobb her er ikke ferdig ennå. Vi går i gang med forberedelsene til neste sesong i desember, og jeg skal gjøre den jobben som forventes av meg. Men jeg blir altså ikke med etter nyttår, sier han.

A-sporten kommer tilbake med en større sak om Bård Flovik og hans ene år som Alta IF-trener i neste uke.