Håndballglede i Oles ånd

Lørdag morgen ble de første kampene blåst i gang, og dermed var det sjette utgaven av Oles cup et faktum. Dette er en håndballturnering for de minste som så dagens lys det samme året som den legendariske ildsjelen Ole Gudmestad gikk bort.

Hans utrolige innsats for BUL og håndballen i fylket vil aldri bli glemt, og med over 90 lag fra Alta og Hammerfest samlet i BUL-hallen er dette blitt en begivenhet helt i Ole Gudmestads ånd. Turneringsleder Kari Mikkelsen synes det er svært gledelig at det er så stor interesse for håndball blant de yngste.

– Turneringen har vært en suksess helt fra starten av, og det er litt over 90 lag som deltar hvert eneste år. I år er det 91 lag påmeldt, mens det i 2015 og 2016 var 95 lag. Vi er veldig godt fornøyd med at så mange unge gutter og jenter synes det er moro å spille håndball. Det har gått i ett siden klokken ni i morges, og vi er ikke ferdige før søndag ettermiddag. Det gjenstår fortsatt masse god håndball, sa en fornøyd Kari Mikkelsen da A-sporten var innom BUL-hallen lørdag ettermiddag.

– Vi har lagt opp turneringen slik at de yngste spiller først, og så kommer de litt eldre i gang utover dagen. På søndag spilles det kamper på stor bane, mens vi i dag har delt banen i tre. Turneringen er komprimert slik at kampene til de enkelte lagene kommer veldig tett. På den måten slipper både spillerne, trenerne og de som følger sine små fra tribuneplass å være i hallen hele dagen. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger på dette opplegget.

Hun ønsker å rette en stor takk til alle ildsjelene som bidrar disse to dagene.

– Folk stiller opp og sørger for at alt går knirkefritt. Vi er veldig glade for at dugnadsånden står så sterkt blant våre medlemmer. Også må jeg nesten få rette en spesiell takk til Egil Mofoss, som også i år er mannen som setter opp kampprogrammet. Det er en formidabel jobb, og den gjør han fantastisk bra. Tusen takk, Egil, sa en smilende Kari Mikkelsen.

