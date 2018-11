Stiller med to utøvere i hopp-NM

sport

Det er fortsatt ikke så mye som tyder på at vintersesongen er i gang, men det er den altså. Norges beste skihoppere er denne helga på plass i Oslo, der norgesmesterskapet i normalbakke går av stabelen i Midtstubakken.

Alta IF hopp og kombinert har fortsatt aktive hoppere i sving, og to av dem deltar i NM. Stian Danielsen (bildet) og Jørgen Oliver Strøm er klare for en ny sesong i hoppbakken, og de skal gjøre sitt ytterste for å kapre gode plasseringer i norgesmesterskapet. Den individuelle konkurransen er på lørdag, mens det søndag er lagkonkurranse.

Finnmark skulle egentlig delta i mixklassen med Stian Danielsen, Jørgen Oliver Strøm, Ole Mathis Nedrejord og Anna Odine Strøm. Dessverre har sistnevnte måtte melde avbud grunnet ryggproblemer, men hoppseksjonen i Finnmark skikrets jobber med å få på plass en erstatter.