Forlenger kontrakten

Midtstopperen har slitt med en kneskade i siste del av årets sesong, og måtte til slutt operere. Men han blir altså å se i Alta IF-drakt også til neste år.

– Aleksander Bjørnvåg innledet sesongen råsterkt i midtforsvaret til Alta IF, men dessverre ble høstsesongen preget av skadeplager i kneet som til slutt måtte opereres. Bjørnvåg er en meget holdningssterk spiller med rå fysikk. I tillegg er han teknisk god, og liker å bidra til å igangsette det offensive spillet fra sin midtstopperposisjon. Aleksander er opprinnelig fra Rygge i Østfold, men flyttet til Alta for et par år siden for å begynne på universitet i Alta. Siden da har han tatt nye steg hele veien, og vi gleder oss til å se han tilbake 100 prosent fra sesongoppkjøringen starter i januar 2019., skriver Alta IF på sin nettside.

– Vi er glade for at Aleksander blir med videre. Han er en viktig spiller for oss som har voldsomt lyst til å bli bedre, og viser dette med all tydelighet både i trening og kamp. Med de holdningene og de kvalitetene han har er han en viktig brikke i gruppa, kommenterer assistenttrener og sportslig koordinator Rune Berger.

Kapteinen signerte for 2019-sesongen Mats Frede Hansen og Alta IF er enige.

Aleksander Bjørnvåg er den andre Alta IF-spilleren som har forlenget kontrakten denne uka. Onsdag ble det klart at kaptein Mats Frede Hansen også blir med videre.