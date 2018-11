Kapteinen signerte for 2019-sesongen

sport

Årets spiller i Altaposten og Alta-kaptein Mats Frede Hansen skal spille for Alta IF neste år. Det ble klart i dag. Det har hersket en viss usikkerhet til kontrakten for stopperkjempen.

– Vi er veldig glade for at Mats Frede er med videre. Han er en lederskikkelse med gode standarer både på og utenfor banen, som alltid går den ekstra meteren for laget og klubben, sier trener Bård Flovik.

Treneren mener han utvilsomt blir en viktig brikke også i fremtiden.

I 2017 ble han tildelt kapteinsbindet, en rolle han har løst på utmerket måte.

– Det har vært et spennende og lærerrikt år med Bård som trener og jeg har lyst til å være med å bygge videre på det som vi har begynt på. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og ser frem til en ny sesong i Alta IF, uttaler kapteinen.