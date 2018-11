Forener krefter mot kreft

sport

Onsdag kveld smeller det skikkelig i Bossekop, og arrangøren håper å få flest mulig med på festen. Da møtes BULs håndballdamer og Alta IFs fotballherrer til showkamp i BUL-hallen. Størstedelen av inntektene går tradisjonen tro til et veldedig formål, og i år har aktørene bestemt at det er Barnekreftforeningen som skal få glede av pengene. Dette er tredje året på rad at de to største idrettslagene i Nordlysbyen tar et slikt initiativ.

– Vi ønsker å videreføre dette prosjektet der vi først og fremst har fokus på å samle inn penger til organisasjoner som støtter og hjelper folk som virkelig trenger det. For oss var det helt naturlig at inntektene går til Barnekreftforeningen denne gangen. Det var smekkfullt i hallen i fjor, så potensialet for en meget solid donasjon er absolutt til stede. Men det forutsetter at folk stiller opp også i år, sier BUL-trener Vebjørn Slettli til A-sporten.

Som Slettli forteller har showkampen mellom Alta IFs fotballherrer og BULs håndballdamer vært en meget populær happening de to foregående årene. For å øke summen har arrangøren bestemt seg for at den litt eldre garden betaler inngang, mens alle under 16 år slipper inn gratis. Slettli lover show, tidvis spektakulær håndball og masse moro.

– Det blir som alltid mye latter når fotballguttene skal prøve seg på bortebane. De gir mye av seg selv, og det har faktisk vært ganske jevnt resultatmessig tidligere. Jeg tror at det kun var ett mål som skilte lagene i fjor. Denne begivenheten vil du ikke gå glipp av, smiler Slettli, som har et helt spesielt ess i ermet denne gangen.

– Vegard Braaten har som kjent gitt beskjed at han legger opp som fotballspiller, så dette er hans nestsiste opptreden i Alta IF-trøya. I den forbindelse har vi fått en Vegard Braaten-drakt som er signert av hele laget, og den skal auksjoneres bort. Vi ønsker ikke å være dårligere, og stiller opp med en signert BUL-drakt. Vi har også fått en del gavekort som trekkes ut. Legger man til lysshow, kafé og konkurranser, så kan jeg love at dette blir en morsom og innholdsrik aften, lover BUL-bossen.

Vegard Braatens aller siste Alta IF-opptreden vil være kommende helgs kamp mot Team Finnmark. Også her går mesteparten av inntektene til Kreftforeningen.

Slettli oppfordrer publikum til å møte opp tidlig.

– Alt tyder på at det blir smekkfullt i hallen, så det kan være smart å være tidlig ute. Kampen starter klokken 18.30, så møt gjerne opp god tid i forveien, lyder oppfordringen fra Slettli.