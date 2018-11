BUL-damene vant prestisjefighten

sport

Onsdag kveld ble det arrangert showkamp i BUL-hallen mellom BULs damelag i håndball og Alta IFs fotballherrer. Dette var en håndballkamp, så hjemmelaget hadde litt bedre forutsetninger.

Forener krefter mot kreft BUL og Alta IF går på banen med ett mål for øyet; å samle inn mest mulig penger til Barnekreftforeningen.

Men spillere som Vegard og Thomas Braaten, samt Christian Reginiussen, Runar Overvik og Mats Frede Hansen viste en fullsatt BUL-hall at de fortsatt har håndballferdighetene i orden, og det ble en tett, spennende og morsom affære der det viktigste var å få samlet inn penger til Barnekreftforeningen.

Akkurat hvor mye de fikk samlet inn var ikke klart rett etter kampslutt, men det kommer A-sporten tilbake til når tallene foreligger. Dette var for øvrig tredje gang BUL og Alta IF møtes til showkamp, og som tidligere år fulgte lagene hverandre tett gjennom hele matchen. Det var uavgjort til pause, og i noen sekunder så det ut som at publikum skulle få oppleve ekstraomganger. Men i siste øyeblikk fikk BUL-damene satt inn den avgjørende scoringen bak Alta IF-keeper Aleksander Johansen, og seieren var et faktum.

– Dette var fantastisk morsomt. Vi hadde som mål å klare ekstraomganger, men slapp BUL akkurat litt for langt foran oss. Det skal sies at jeg ikke hadde forventet at guttene skulle bomme på så store sjanser i sluttminuttene. Det var nesten litt pinlig. Men vi hadde det i hvert fall gøy, og det var artig å se at det kom så mye folk. Dette tiltaket gir nok noen kroner til Barnekreftforeningen. Det er veldig fint å kunne bidra på denne måten, sier Vegard Braaten, som delte ut en signert Alta IF-drakt til en heldig vinner.

A-sporten kommer tilbake med sak og flere bilder fra arrangementet på torsdag.