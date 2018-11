– Denne setter jeg høyt

sport

Mediehuset Altaposten har også i 2018 fulgt Alta IFs fotballherrer tett gjennom hele sesongen. Vi har i samarbeid med trenerteamet (på bortekampene) delt ut stjerner til de tre spillerne vi mener har vært best i hver enkelt kamp, og nå er det klart for å gjøre opp status.

Langt foran nestemann

Med totalt 19 stjerner var det aldri noen tvil om hvem som har vært lagets viktigste bidragsyter i år. Kaptein og midtstopper Mats Frede Hansen har vært en bauta i Bård Floviks første sesong som Alta IF-sjef, og Flovik er helt enig i at Hansen fortjener utmerkelsen.

– Jeg liker egentlig ikke å rangere spillerne mine på denne måten, men det er ingen tvil om at Mats Frede har vært vår beste spiller i år. Han har levert en sportslig sterk sesong og gjort en god jobb som kaptein både på og utenfor banen.Jeg synes også at han har utviklet seg i posisjonsspillet defensivt siden jeg overtok i vinter. Mats Frede er dessuten en sentral brikke i vårt offensive spill, med gode crossere bakfra og den trusselen han utgjør på dødballer, sier Bård Flovik til A-sporten.

De tre spillerne som kom nærmest Hansen var Dag Andreas Balto, Runar Overvik og Øyvind Veseth Olsen, som alle endte på 12 stjerner i 2018-sesongen.

Forlenget for ett år

Hovedpersonen selv er fornøyd med sesongen, selv om han gjerne skulle sett at Alta IF hadde klart å utfordre Raufoss og Fredrikstad om topplasseringene til siste slutt. Klubben endte på femteplass etter en noe skuffende avslutning på sesongen. Tapene hjemme mot Grorud og borte mot Bærum ødela lagets opprykksmuligheter.

– Jeg synes vi har utviklet oss i riktig retning denne sesongen. Vi har blitt et mer spillende lag, men kan også være kyniske og mer direkte når vi må. Dette kan vi bygge videre på, fastslår Alta IF-kapteinen, som er veldig glad for å bli kåret til «Årets spiller».

– Denne utmerkelsen setter jeg høyt. Jeg var ett fattig poeng bak da Mathias Dahl Abelsen vant i 2016, så det føles godt å endelig få skiferklokka. Den er jo fantastisk flott, smiler Mats Frede Hansen.

Dette har vært Hansens sjette sesong i Alta IF-trøya, og i ettermiddag ble det klart at han tar ett år til.

– Jeg trives fortsatt veldig godt i klubben, og ikke minst som kaptein på laget. At jeg har utviklet meg som spiller etter et par år på stedet hvil er også positivt. Det er godt å se at man fortsatt kan ta nye steg på fotballbanen, avslutter Hansen.

Bård Flovik håper flere spillere utmerker seg i større grad til neste år.

– Det er en del spillere som har vært jevnt god gjennom hele sesongen. Men jeg savner at det er noen som er ekstremt formsterk i kortere perioder. Det har jeg ikke sett i år, sier han.

Statistikk Alta IF 2018

A-sportens 3-2-1 (serie):

Mats Frede Hansen 19

Dag Andreas Balto 12

Runar Overvik 12

Øyvind Veseth Olsen 12

Vegard Braaten 11

Daniel Mederos Rojas 11

Juan Manuel Cordero 10

William Arne Hansen 10

Magnus Nikolaisen 10

Thomas Braaten 9

Eirik Lund Holm 8

Svein Ove Thomassen 7

Felix Adrian Jacobsen 5

Aleksander Bjørnvåg 4

Maris Eltermanis 4

Andreas Markussen 4

Christian Reginiussen 4

Marco M. Johannessen 2

Håvard Nome 2

Målscorere (serie og cup):

Vegard Braaten 11

Magnus Nikolaisen 7

Juan Manuel Cordero 5

Dag Andreas Balto 4

Mats Frede Hansen 3

Thomas Braaten 2

William Arne Hanssen 2

Eirik Lund Holm 2

Håvard Mannsverk 2

Runar Overvik 2

Felix Adrian Jacobsen 1

Marco M. Johannessen 1

Christian Reginiussen 1

Øyvind Veseth Olsen 1

Svein Ove Thomassen 1

Gule kort (serie og cup):

Dag Andreas Balto 4

Mats Frede Hansen 4

Håvard Nome 4

Christian Reginiussen 4

William Arne Hanssen 3

Felix Adrian Jacobsen 3

Øyvind Veseth Olsen 3

Thomas Braaten 2

Juan Manuel Cordero 2

Håvard Mannsverk 2

Aleksander Bjørnvåg 1

Vegard Braaten 1

Magnus Nikolaisen 1

Svein Ove Thomassen 1

Andreas Markussen 1

Daniel Mederos Rojas 1

Peter Aas 1

Røde kort (serie og cup):

Vegard Braaten 1

Juan Manuel Cordero 1

Mats Frede Hansen 1

Tilskuere (serie og cup):

Totalt: 6658

Snitt: 444