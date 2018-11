Tore er tilbake på landslaget

sport

Tirsdag offentliggjorde Norges fotballforbund den norske A-landslagstroppen som møter Slovenia og Kypros borte 16.- og 19. november.

Det er bare disse to bortekampene som gjenstår av Norges gruppespill i Nations League, og 23 spillere er tatt ut i troppen, deriblant Ola Kamara. Alexander Sørloth er ikke med denne gangen.

– Vi har sett på hva de har prestert tidligere, spesielt på landslaget. Ola har ikke vært med så mye, delvis fordi det har vært komplisert med hans kampprogram. Alex har ikke hatt så mye spilletid og er ikke i absolutt toppform, forklarer landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Det kjennes bra å få inn en bevegelig spiss som Ola. Det er dessuten et spørsmålstegn ved Joshua og da er Olas egenskaper som backup viktig, fortsetter han.

Joshua King spilte ikke helgens kamp i Premier League, men håper å bli klar til landskampene.

– Han har fortsatt litt vondt i foten, men er ganske positivt. Jeg håper og tror at det skal fungere, men det er et lite spørsmålstegn, sier Lagerbäck.

Kristoffer Ajer, Sander Berge, Tore Reginiussen og Birger Meling spilte ikke forrige gang på grunn av skader. Nå er alle fire tilbake.

– Det er naturligvis positivt å ha alle tilgjengelig. Samtidig må jeg si Even og Forren som kom inn gjorde det veldig bra. Forren bidro bra på trening og Even spilte en god kamp. Det er fantastisk å ha et luksusproblem og bra at alle er tilgjengelig denne gangen, sier landslagssjefen.

Norge er på topp av Nations League-gruppen, ett plussmål foran Bulgaria.

– Vi må ha seks poeng hvis vi ikke får hjelp. Det kan bli målforskjellen som skiller og vi er ett mål foran. Spesielt i den siste kampen må vi ha kontroll på resultatet i Bulgaria-kampen underveis hvis begge vinner sin første, sier Lagerbäck.

Her er hele den norske troppen:

Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin)

Sten Grytebust (OB)

Ørjan H. Nyland (Aston Villa)

Haitam Aleesami (Palermo)

Omar Elabdellaoui (Olympiakos)

Kristoffer Vassbakk Ajer (Celtic)

Birger Meling (Rosenborg)

Martin Linnes (Galatasaray)

Håvard Nordtveit (Hoffenheim)

Tore Reginiussen (Rosenborg)

Sigurd Rosted (Gent)

Jonas Svensson (Alkmaar)

Sander Berge (Genk)

Martin Ødegaard (Vitesse)

Mohamed Elyounoussi (Southampton)

Iver Fossum (Hannover)

Markus Henriksen (Hull)

Stefan Johansen (Fulham)

Ole Kristian Selnæs (St. Etienne)

Tarik Elyounoussi (AIK)

Bjørn Maars Johnsen (Alkmaar)

Joshua King (Bournemouth)

Ola Kamara (Los Angeles Galaxy)