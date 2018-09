Er fortsatt med i opprykksfighten

sport

TIL - Alta 2 0-3:

Det går mot en svært spennende innspurt i 4. divisjon for menn etter at Alta IFs rekruttlag vant 3-0 over Tverrelvdalen på Sparebank 1 idrettspark torsdag kveld. Alta 2 har nå bare tre poeng opp til serieleder Norild, som topper tabellen med 42 poeng på 17 kamper. Porsanger følger på andreplass med 40 poeng, og så Alta 2 med 39 innkasserte poeng. Alle tre lagene har like mange kamper spilt.

Med torsdagens hjemmetap er Tverrelvdalen definitivt ute av kampen om opprykk. De er på femteplass med 29 poeng. Kirkenes på fjerde har 32 poeng og én kamp til gode på de andre topplagene, men vil selv med seier i hengekampen ha syv poeng opp til serielederen fra Vadsø.

Alta 2 har muligheten til å krype helt opp i ryggen på Norild førstkommende søndag. Da møter de serietoer Porsanger i Finnmarkshalen.