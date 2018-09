BUL-smell på Sørøya

sport

Sørøy Glimt - BUL 4-1:

Finnmark fotballkrets arrangerer «Jakten på bolyst» i Hasvik denne uka, og i den forbindelse ble det spilt 4.-divisjonskamp mellom Sørøy Glimt og BUL på Sørøya onsdag kveld. Det var kun to poeng som skilte lagene foran dette oppgjøret.

Med seier kunne gjestene fra Bossekop klatre forbi Sørøy Glimt på tabellen. I stedet ble det 1-4-tap, og «guttan fra havet» er nå fem poeng foran Jon-Steinar Eriksens mannskap. Ifølge BULs faceboookside fikk de en tidlig utvisning som gjorde det vanskelig å få noe ut av oppgjøret. Christian Kjellmann Rasmussen scoret BULs mål.

Søry Glimt er nummer syv på tabellen, mens BUL er niendeplass. Ingen av lagene har noe særlig å spille for i sesonginnspurten. Begge er trygge i forhold til nedrykk, og har altfor langt opp til lagene som kjemper om opprykk.

Det ble også spilt et 4.-divisjonsoppgjør i Lakselv i går. Porsanger vant 4-1 over HIF/Stein og tok innpå serieleder Norild. Det er nå bare to poeng som skiller divisjonens to beste lag. Alta 2, Kirkenes og Tverrelvdalen følger på de neste plassene.

Tverrelvdalen og Alta 2 møtes for øvrig til dyst på Sparebank 1 idrettspark torsdag kveld. Kampen starter klokken 18.00.