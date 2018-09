Vanskelig motstand for BULs håndballdamer

sport

De første cuprundene for damer og herrer går fort unna, noe BUL-trener Vebjørn Slettli kan bekrefte. Fredag i forrige uke fikk han beskjed om at 3.-divisjonslaget fra Bossekop var satt opp mot NIT-HAK, som er en forkortelse for Nittedal og Hakadal håndballklubb. Allerede klokken 17.00 i ettermiddag møtes lagene til cupkamp i BUL-hallen.

– Vi har ikke hatt spesielt lang tid å forberede oss på. Det er jo likt for begge lag, men at kampen går akkurat denne uka er litt ugunstig for oss. Nå er vi midt i forberedelsene til kommende helgs Lerøy-kvalik, og vi prøver å spille inn et 18-årslag. Men for alle del, dette blir en veldig bra gjennomkjøring for oss, kommenterer Slettli.

Hardtsatsende 2.-divisjonslag

Han forventer et tøft oppgjør der gjestene er favoritter til å gå videre. Men han håper at BUL-damene viser seg frem fra sin beste side og gir NIT-HAK kamp om avansementet.

– NIT-HAK er et bra 2.-divisjonslag som satser på å rykke opp til 1.divisjon. De har visstnok noen veldig gode bakspillere som vi må stoppe. Det blir tøft å ta seg videre, men jeg tror vi skal kunne bite godt fra oss. Det jeg så av våre jenter i turneringen i Boden for en drøy uke siden var oppløftende. Vi leverte gode prestasjoner og spilte oss helt frem til finalen. Det var mye positivt å ta med seg videre.

Har fått inn nye spillere

Noen spillere har forlatt klubben siden de misset i opprykkskvalifiseringen forrige sesong. Men andre har kommet til, så nå jobbes det hardt på treningsfeltet med å få samspillet til å sitte.

– Vi har et ungt lag som stort sett består av spillere fra egen stall. Men den siste tiden har vi hentet inn noen forsterkninger, så det vil nok ta litt tid jentene fungerer optimalt sammen. Det er mye å sette seg inn i. Vi jobber med nye avtaler og spillemønster, og trenger minst en måned til før samspillet sitter skikkelig. Men vi bør være klare når serien starter opp i oktober.

PS! Datoen for Alta IF-herrenes cupkamp mot eliteserielaget Haslum er nå klar. Lagene møtes til dyst i Altahallen onsdag 12. september, og kampstart er klokken 17.30.