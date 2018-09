Kjempet til siste slutt

sport

BUL - NIT-HAK 21-28:

Onsdag ettermiddag var det klart for cupkamp i BUL-hallen mellom BUL og 2.-divisjonslaget NIT-HAK (Nittedal og Hakadal håndballklubb). Dette var norgesmesterskapets tredje runde, og gjestene fra sør var store favoritter til å ta seg videre.

Vanskelig motstand for BULs håndballdamer Får en skikkelig utfordring slengt i fanget onsdag ettermiddag.

Det ble ikke detonert noen cupbombe i Bossekop, men hjemmelaget viste i hvert fall god innsats og fightervilje. BUL klarte seg bra helt i starten av oppgjøret og hang fint med, men utover i omgangen ble det veldig tydelig hvem som spiller i 2. divisjon og hvem som holder til i 3. divisjon. Gjestene scoret både på kontringer og i etablert spill, og NIT-HAK ledet 16-7 til pause.

Andreomgangen startet svakt for BUL-damene, og det så ut som at det virkelig kunne bli stygge siffer. Men hjemmelaget kjempet seg inn i kampen, og det siste kvarteret var det bossekopingene som var det beste laget. Det ble imidlertid for langt opp, og NIT-HAK kunne til slutt juble for 28-21-seier i BUL-hallen. Men BUL-jentene gikk i hvert fall av banen med en god følelse etter den solide avslutningen på oppgjøret.

Debutant Hanna Pollen Johansen var BULs toppscorer med syv nettkjenninger. Også unge Sunniva Hove leverte en god kamp. Hun scoret fem spillemål og satte inn en syvmeter. Ane Kåberg (3), Ulrikke Rye Josefsen (3) og Katharina Nikolaisen (2) scoret de øvrige målene for hjemmelaget.

– Det var litt høye skuldre på jentene i første omgang. Andreomgangen er jeg derimot veldig godt fornøyd med, sier BUL-trener Vebjørn Slettli.

– Noen av våre spillere imponerte meg veldig. Blant annet synes jeg vår unge målvakt Sara Marsdal Abrahamsen gjorde en formidabel jobb mellom stengene. Å levere en så god forestilling som 17-åring mot et veletablert damelag i 2. divisjon er beundringsverdig, fastslår BUL-sjefen.

Dette var BULs første og eneste cupkamp denne sesongen. De yngre spillerne på laget retter nå fokus mot Lerøy-kvalik kommende helg. Damelaget starter opp seriespill i 3. divisjon borte mot Tromsø 2 og Tromsø 3 20.- og 21. oktober.