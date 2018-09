Tapte toppkampen

sport

Alta - Raufoss 1-2 (0-2):

Alta IF og Raufoss møttes til toppoppgjør lørdag. Etter 12 minutter lurte Raufoss storscorer Anton Henningsson hjemmelagets forsvarslinje og hadde god tid når han fyrte av et svakt skudd mot nærmeste stolpe, et skudd som Daniel Rojas burde ha klart å avverge. Ti minutter senere var Raufoss på stasjon når Thomas Båtnes Braaten feilberegnet ett innlegg fra venstre, og Mikkel Jakobsen fikk upresset sette ballen i lengste hjørnet.

Alta skapte et par farligheter , og hele Finnmarkshallen holdt pusten når ballen falt ned på streken i Raufoss' målgård, men Øyvind Veseth Olsen klarte ikke å krangle ballen i mål. Stoppermakker Mats Frede Hansen hadde også en kvalifisert mulighet da hans hodestøt snittet tverrliggeren.

Alta IF åpnet andreomgangen med en annen intensitet og skapte en farlighet etter bare minutter. Juan Manuel Cordero snappet en svak tversoverpasning og stormet fremover langs sin flanke. Spanjolen fyrte av en markkryper som traff stolpen. Magnus Nikolaisen satte returen i mål, men ble korrekt avvinket for offside. Like etterpå kom Håvard Nome seg fri fra høyre og la ballen på gullfat til Nikolaisen, som smalt ballen helt opp i krysset.

Hjemmelaget tok over etter de to kjipe baklengsmålene, og var best fra slutten av første omgang. Raufoss sto likevel godt i mot med solide duellspillere i sine bakre rekker. Alta manglet det lille ekstra i den siste tredelen og klarte aldri å sette en siste sluttspurt.

- Det var surt. Jeg synes vi kommer oss mer med i kampen etterhvert. Vi starter bra, så får vi en veldig dårlig periode med to baklengsmål litt ut av ingenting. Så må vi kjempe oss inn i kampen igjen, og jeg synes vi er bra i andre omgang. bra slutt 1, bedre i 2. Vi sliter med å få de gode innleggene i boks, og er for upresise, sa en skuffet Håvard Nome til Radio Alta etter kampslutt.

Raufoss er nå fem poeng foran Alta IF med åtte gjenstående kamper. Nome & co har langt fra gitt opp kampen om opprykket,

- Vi gir iukke opp, vi må bare kjempe på videre. Masse kamper skal spilles og detr er poeng å kljempe om. Dette blir ikke avgjort før helt til slutt, spår han.