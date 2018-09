sport

Etter å ha tilbrakt to år i Raufoss returnerte Håvard Nome til Alta i sommer. Han gikk dermed fra én opprykkskandidat til en annen. I morgen møter han gamle lagkamerater i Finnmarkshallen, og det er mer enn æren som står på spill. Med seks lag som jakter seriegull og opprykk trenger begge lag poeng, og helst alle tre.

– Det er ingen tvil om at vi møter et sterkt lag. Jeg kjenner spillerne og trenerteamet veldig godt og vet hva de står for. Samtidig er ikke dette noen uoverkommelig oppgave. Vi møter ikke et Premier League-lag. Får vi det til å klaffe er vi mer enn gode nok til å slå Raufoss, sier Håvard Nome, som på kort tid har gjort seg fortjent til en plass i Alta IFs førsteellever.

– Det er ingen tvil om at dette er en viktig kamp for begge lag. Uansett utfall kan gi utslag på tabellen. Samtidig er det ikke slik at verken vi eller Raufoss er hektet av hvis det blir tap. Det er utrolig jevnt i toppen, understreker Nome.

Har fått mye spilletid

Mens Alta IF har vunnet sine fire siste kamper, har Raufoss både tapt og spilt uavgjort i samme tidsrom. Men serielederen klinket til med en meget sterk 4-0-seier hjemme mot opprykksrival Grorud sist helg, så det er ingenting å si på selvtilliten i begge leire foran lørdagens toppkamp.

– Vi har hatt god flyt den siste tida, og det er en offensiv innstilling i spillergruppa. Det så man godt borte mot Fram Larvik forrige helg. Etter en svak førsteomgang tok vi oss sammen og snudde oppgjøret med en sterk prestasjon etter pause. Det var en ekkel kamp mot en vanskelig mostander, men måten vi løste oppgaven på viste at moralen og selvtilliten er høy. Det tar vi med oss inn mot denne matchen, fastslår Nome, som trives veldig godt i indreløperrollen han har fått av trenerteamet.

– Det er veldig artig at Bård Flovik og resten av trenerteamet har gitt meg så mye tillit. Jeg har ganske kjapt funnet meg godt til rette i spillegruppa, men trenger enda litt tid før jeg er helt der jeg skal være. Men for hver dag som går får jeg en bedre forståelse for hvordan vi ønsker å spille fotball, og jeg trives kjempegodt som høyre indreløper. Her får jeg muligheten til å bidra over hele banen og er mye involvert i spillet. I Raufoss var jeg mer en balansespiller på midtbanen. Nå kommer jeg oftere inn i boksen når vi angriper, og jeg håper at jeg ganske snart kan sette inn en scoring eller to. De mulighetene kommer når man spiller indreløper.

Tøff konkurranse om plassene

Da A-sporten var innom Alta IF-treninga på onsdag hadde ikke hovedtrener Bård Flovik bestemt seg for hvem som starter lørdagens storkamp. Dag Andreas Balto er tilbake etter skade og suspensjon, noe som gjør at konkurransen om en plass på midtbanen er tøffere enn noen gang tidligere. Også Aleksander Bjørnvåg ser ut til å være kvitt skaden som har holdt han utenfor de siste kampene.

– Nå føler jeg at vi har bra bredde i troppen, og man merker godt på treningene at det er mange som har lyst til å starte oppgjøret mot Raufoss. Det er en tøff, men sunn konkurranse om plassene på laget. Det er ikke gitt hvem som er i førsteelleveren. For en trener er det en veldig tilfredsstillende situasjon å være i, smiler Flovik, som føler at de er godt forberedt på hva som venter dem i Finnmarkshallen i morgen.

– Jeg har sett deres siste tre kamper og vet godt hvordan de spiller. Vi vet hvordan vi skal stoppe dem, og det har jeg etter beste evne forsøkt å videreformidle til spillerne. Jeg føler at vi er godt forberedt. Nå handler det bare om å få det ut når kampen starter, forteller Flovik.

Håvard Nome håper at dette er et oppgjør som trekker mye folk.

– Toppoppgjør i Finnmarkshallen på en lørdag. Det blir ikke mye bedre enn det. Det er kult at vi er helt der oppe, og jeg håper at altaværingene ser det på samme måte. Det står mye på spill, og det er det artigste som finnes i fotballen. Jeg gleder meg veldig til kampen, avslutter Nome.