Thomassen gleder seg til å jobbe med Flovik

Alta IF har forsterket laget i sommer med både Christian Reginiussen og Håvard Nome. Fredag signerte playmakeren Svein Ove Thomassen. Trioen kjenner hverandre svært godt og kan tungen på vektskålen som sender Alta IF tilbake til OBOS-ligaen. Svein Ove er toppmotivert for hva som venter. Han har spilt 4. divisjon de to siste sesongene, men har ikke ligget på latsiden.

– Jeg har satset siden januar og trent jevt og trutt. Det har blitt en del egentrening og jeg har et bra treningsgrunnlag i bunn, sier Thomassen som så godt som medgir at han har hatt en liten baktanke om å komme tilbake på toppnivå med Alta IF.

En telefon fra Mate Duilo, trener for Alta 2 og assistent for herrelaget snudde situasjonen på hodet.

– Mate ringte og lurte på om jeg ville være med å spille internkamp. Jeg heiv meg med der og etter den kampen ble jeg trigget. Siden har jeg trent med Alta IF.

Gleder seg til å jobbe med Flovik

Svein Ove er dermed klar for sin tredje periode i klubben. Han fikk sin første Adeccoligakamp som 16-åring i 2005.

– Når en så profesjonell trener som Bård ønsker å ha meg med, så trigger det meg veldig. Jeg gleder meg stort til å ta på meg Alta-drakten igjen under hans ledelse, forteller Thomassen som i første omgang har signert amatørkontrakt ut sesongen.

– Jeg er veldig klar for å bidra, men men det har gått veldig fort. Jeg vet ikke hvor de potensielt ønsker å bruke meg på banen. Jeg er klar uansett hva behovet er, det er opp til meg å levere på trening, så velger trenerteamet om jeg skal være joker, starte eller spille med Alta 2. Som sagt er Bård en veldig proff trener og ser lagets beste.

– Svein Ove har trent med oss i par uker og har ytret et sterkt ønske om komme tilbake til vårt miljø. Når han har lyst, så har vi lyst, og det blir gøy å se han tilbake i gult og blått. At vi tiltrekker oss spillere som Håvard Nome, Christian Reginiussen og Svein Ove synes jeg er gledelig, sier hovedtrener Bård Flovik til altaif.no.



Det blir lange dager for småbarnsfaren og anleggslederen i Svein Thomassen AS de neste to månedene.

– Jobben får bare vente, men det er nok å gjøre om dagene. Det er bare å begynne tidligere, og avslutte seinere. Jeg skal på trening, smiler han.

Tungt å forlate Tverrelvdalen

Tverrelvdalen står foran sesongens viktigste kamp i morgen når serieleder Norild kommer på besøk. Det blir uten kapteinen, som nå er spilleklar for Alta IF.

– Jeg var veldig klar for å knuse Norild på vår nye stadion. Det er med en liten bismak at jeg forlater TIL, for jeg har vært med der hele sesongen, bortsett fra de to røde kortene, og satset hardt. Når puslespillet til slutt gikk opp med Alta IF måtte jeg bare gripe sjansen, og jeg håper de oppe i Dalen har forståelse for det.

Førstkommende torsdag møtes Tverrelvdalen og Alta 2 på kunstgresset i Tverrelvdalen. Om resultatene går Alta 2s vei i helga kan det bli et riktig så interessant oppgjør.

– Hvis TIL slår Norild, Alta 2 vinner over Kautokeino og Porsanger-Kirkenes ender uavgjort, er det vidåpent i toppen. Kanskje vil jeg allerede da være på motsatt banehalvdel som TIL, det kan bli spesielt, avslutter Thomassen som går en spennende høst i vente. Om han får spilletid mot Raufoss i morgen gjenstår å se. Kanskje får du se den briljante teknikeren være med på å sende Alta IF til topps i 2. divisjon? Kampstart er 16:00 i Finnmarkshallen.