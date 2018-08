Thomassen gjør comeback i gult og blått

sport

Fredag smalt sjokknyheten om at Svein Ove Thomassen er klar for sin tredje periode i Alta-trøya. Han ga seg opprinnelig på toppnivå i januar 2017, men har holdt formen vedlike i Tverrelvdalen de to siste sesongene. Han har scoret 10 mål på 13 kamper fra sin ankerposisjon i 2018, og bytter nå ut jakten om opprykk fra 4. divisjon til det samme med Alta IF i 2. divisjon.

– Svein Ove har trent med oss i par uker og har ytret et sterkt ønske om komme tilbake til vårt miljø. Når han har lyst, så har vi lyst, og det blir gøy å se han tilbake i gult og blått. At vi tiltrekker oss spillere som Håvard Nome, Christian Reginiussen og Svein Ove synes jeg er gledelig, sier hovedtrener Bård Flovik til altaif.no.

Altaposten lykkes ikke i å få kontakt med Thomassen fredag ettermiddag. Vi kommer tilbake med ytterligere kommentarer etter toppkampen mot Raufoss i morgen. Kampstart er 16:00 i Finnmarkshallen.