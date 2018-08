Henter «Rush» og Årst til legendekamp

sport

Den nye kunstgressbanen i Tverrelvdalen er allerede tatt i bruk, men klubben har ennå ikke gjennomført den offisielle åpninga av nybanen. Det skjer lørdag 29. september.

Forsterket Tverrelvdalen-lag

Da inviterer TIL publikum og samarbeidspartnere til en skikkelig festaften i bygda, der hovedattraksjonen blir en legendekamp mellom Tverrelvdalen IL og Alta IF. For å kunne holde tritt med gjestene har Dalen hentet inn noen forsterkninger, og det er tre tidligere eliteseriespillere som i sin tid herjet med motstanderne både innenriks og i utlandet.

– Vi har spurt Sigurd Rushfeldt, Ole Martin Årst og Espen Hoff om de kan tenke seg å stille opp, og det har de takket ja til. De vil forsterke Tverrelvdalens legendelag mot Alta IF-legendene, som blant annet har Roger Hammari og Alf Harald «Faya» Johansen i sine rekker. Det blir garantert et spennende og severdig oppgjør, sier Jarle Mjøen, som sammen med Bernt Berg skal være lagledere for TIL-laget.

Mange kjente navn

Andre gamle Tverrelvdalen-spillere som skal i aksjon er Leif Bakken, Eirik Kivijervi, Leif Rasmussen, Ivar Sætermo, Vidar Kristensen, Erlend Øyen, Roger Pettersen, Ronald Mjøen, Thorbjørn Flage, Stig Aksel Opgård, Frode Wilhelmsen, Ørjan Bakken, Jan Erik Johnsen, Tom Helge Thomassen, Ole Fredrik Suhr, Svein Ørjan Mannsverk og Petter Dahle. Geir Roger Bakken, Geir Ove Mannsverk og Geir Ove Bakken er superreserver i dette oppgjøret.

– Det blir gratis inngang, og vi byr på kaffe og litt til for alle. Samtidig vil lojale og fantastiske støttespillere i næringslivet sørge for at arrangementet går i pluss, til tross for gratis inngang. Publikumsrekorden på 150 solgte voksne billetter skal slås, fastslår Mjøen.

Halvorsen og Skorpen tar styringen

Alta IF-laget skal ledes av Frank Halvorsen og Jan Skorpen.

– Halvorsen sier at laget ikke er fullt på høyde med dagens A-lag i 2. divisjon, men ikke langt bak. Han vil i løpet av de neste dagene presentere de gamle Alta IF-heltene som skal i aksjon i prestisjekampen, forteller Mjøen.