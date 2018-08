Gledelig oppsving for volleyballen

sport

Da volleyballgruppa startet opp fellestreningene i forrige uke møtte hele 45 spillere opp. Nesten like mange var på plass da A-sporten stakk innom andre treningsøkt i Flerbrukshallen mandag kveld.

– Vi var litt færre på denne treninga, men det var seks-syv spillere som hadde gitt beskjed at de ikke kunne komme. Så det kan se ut som at de aller fleste som var her første gangen blir med videre. Det er veldig gledelig, forteller en fornøyd Inga Maren Gran Erke, som er nestleder i Alta IF volleyball.

Solid rekrutteringsjobb

Det er ingen tilfeldighet at volleyballsporten opplever en aldri så liten oppsving i Nordlysbyen. Ildsjelene i volleyballgruppa har nemlig vært meget aktiv på «overgangsmarkedet» den siste tiden. De gjort en solid innsats for å få studenter og skoleelever med på moroa, og satser også på at flere altaværinger får opp øynene for idretten.

– Vi har flere ganger hatt stand på videregående skole og universitetet når nye elever og studenter kommer til byen. Mange har spilt volleyball før, men vet ikke alltid hvor de skal henvende seg for å finne et liknende tilbud i Alta. Å være synlig i starten av skoleåret har gitt gode resultater. Mange av de som har deltatt på treningene har blitt rekruttert på denne måten, sier Gran Erke, som brukte samme taktikk da de fikk ungdomsgruppa i gang for et år siden.

– Noen av ungdommene som ble med i fjor er nå «flyttet opp» på A-laget, men det er fortsatt flere spillere som fortsetter her. Og vi håper flere kommer til når vi starter opp treningene for barn- og ungdom i kveld, smiler hun.

Tre voksengrupper

Treningene har enn så lenge blitt delt opp i tre grupper. Damelaget, som allerede har bestemt seg for å stille lag i seriespill denne vinteren, trener på én av de tre banene som er tilgjengelige. Så er det et eget opplegg for herrespillerne, som kanskje kommer til å stille med lag i enkelte turneringer eller seriehelger. Til slutt er det en egen gruppe for begge kjønn som kun er med for moro skyld.

– Her er det absolutt ingen krav til de som har lyst til å være med. Vi ønsker å legge til rette for de som bare vil ha det gøy, forteller nestlederen, som fortsatt har plass til flere.

– Vi har tre baner til rådighet hver mandag fra klokken 20.00 til 22.00. Det er bare å møte opp i Flerbrukshallen i Finnmarkshallen, så velger du den gruppa som passer for deg.

Som mangeårig ildsjel for volleyballsporten i Nordlysbyen er hun kjempeglad for den fine økningen i antall aktive spillere.

– Det er helt suverent. Vi som har drevet med dette en stund synes at det er kjempeartig å se nye ansikter på treningene. En av seriehelgene går av stabelen her i Alta, og det gleder vi oss veldig til. Det er lenge siden vi har spilt seriekamper på hjemmebane, avslutter hun.