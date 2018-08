sport

Fram - Alta 1-2:

– Det var en svært vanskelig kamp. Vi møtte et lag som har forsterket seg veldig i sommer, og etter å ha sett deres bortematch mot Grorud sist helg der hjemmelaget slet seg til en knepen 1-0-seier, visste vi at det kom til å bli tøft. Det var også uvant å spille på en tørr gressbane, så dette var ikke et oppgjør vi tok lett på, forteller hovedtrener Bård Flovik.

Ble matchvinner fire minutter før slutt Christian Reginiussen ble den store helten borte mot Fram Larvik.

– Fram var det beste laget før pause og ledet fortjent. De kjempet oss helt ut av stilen, og med tanke på hvor kjørt vi var i første omgang er det ekstra gøy å reise hjem med tre poeng i sekken. Måten vi reiste oss på etter hvilen var virkelig imponerende. Da dominerte vi banespillet og fikk de nødvendige scoringene. Med tanke på det som skjedde før pause var denne triumfen blant våres aller sterkeste seire i år, fastslår Alta IF-sjefen.

