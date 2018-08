Mangler Balto og Bjørnvåg

sport

Denne helga er det klart for den 17. serierunden i PostNord-ligaen avdeling 1, og Alta IF møter Fram Larvik borte på søndag. Laget reiste sørover allerede på fredag, noe som gjør at de får en treningsøkt på gress foran den vanskelige bortekampen. Ser man på tabellen er gjestene fra Nordlysbyen store favoritter, men Alta IFs hovedtrener Bård Flovik tar absolutt ingenting for gitt.

– Fram har hentet inn flere nye spillere i sommer og er nok et langt sterkere lag nå enn de var i vårsesongen. Vi møter et lag som jeg har stor respekt for. Ting har roet seg i klubben etter en kaotisk periode, og det er ingen tvil om at vi må prestere opp mot vårt aller beste for å dra i land tre poeng i denne matchen, kommenterer Flovik.

Men det er ingen tvil om at selvtilliten er stor i Alta IFs spillergruppe etter tre strake seire. Tidligere denne uka vant Alta-guttene 1-0 hjemme mot Odds rekruttlag. Vegard Braaten ble matchvinner, mens Dag Andreas Balto pådro seg sesongens fjerde gule kort. Det betyr at han må stå over helgas oppgjør. Heller ikke midtstopper Aleksander Bjørnvåg er med til Larvik. Han sliter fortsatt med en skade og er ikke fit for fight. Det gjør at nykommer Henrik Åsali Hanssen er med i Alta IF-troppen denne helga.

– Vi har forberedt oss godt til denne kampen, og gleder oss til å kjempe om tre nye poeng. Vi har gått gjennom matchen mot Odd 2 og sett litt på hva vi kan gjøre bedre. Det er gjerne slik at det er lettere å jobbe hardere med ting vi kan bli bedre på når vi vinner kamper. Nå er guttene nullstilte og klare for søndagens fight, fastslår Alta IF-bossen.

Kampen spilles i Framparken, og kampstart er 13.00. A-sporten legger ut nettsak med reaksjoner fra trenerteamet etter kampslutt.

Også BULs fotballdamer har bortekamp denne helga. De møter Amazon Grimstad på bortebane. Også denne kampen starter søndag klokken 13.00.