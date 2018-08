Trygt videre i cupen

sport

BUL - Alta 18-25:

Allerede før torsdagens cupkamp mellom samarbeidsklubbene BUL og Alta IF var det klart at vinnerlaget skulle i aksjon mot Haslum i tredje runde. Og kampen skulle spilles enten i BUL-hallen eller Altahallen. Hvem som skulle måle krefter med eliteserielaget ble avgjort torsdag kveld.

Møtes til «internkamp» i cupen Samarbeidsklubbene BUL og Alta IF skal gjøre opp om avansement i NM for menn.

BULs 3.-divisjonsmannskap stilte med mange unggutter samt veteranene Jan Nikolaisen og Kai Olsen. Det holdt lenge mot det antatt sterkere Alta IF-laget. Faktisk var BUL i ledelsen fem minutter før halvtid, men Alta IF kom tilbake og gikk til pause med 12-11-ledelse.

Etter pause hevet 2.-divisjonsspillerne seg noen hakk og hadde etter hvert god kontroll på kampen og cupavansementet. Hjemvendte Brage Brendgen, Ask Mikkelsen og Niclas Lindholm Andersen scoret alle fire mål for Alta IF, mens Micael Kim Øystein Lindholm Andersen var BULs toppscorer med syv fulltreffere.

A-sporten kommer tilbake med mer om kampen på fredag.