Satser på to seniorlag

sport

– Etter en tredjeplass i serien i fjor, ønsker damelaget å satse på nytt i 2. divisjon. Det ser ut som at vi klarer å beholde flere av spillerne fra fjorårets sesong, samtidig som vi får inn nye ungdommer fra rekruttlaget. I tillegg ønsker volleyballgruppa å satse på herrelag i år, enten som 100 prosent deltakende i 2.-divisjonsseriespill eller som gjestelag i serien. Det har ikke vært deltakende lag på herresiden i Alta på mange år, og det er på tide å vekke til live herresiden også, sier Inga Maren Gran Erke i volleyballgruppa.

– Vi stilte med herrelag i Sol-cup i januar i Tromsø, og ungguttene viste lovende takter sammen spillere med litt mer rutine. Hvis vi klarer å bygge opp ungguttene teknisk og spillemessig, og samtidig få med flere rutinerte spillere kan dette bli et spennende lag framover, mener hun.

Volleyballgruppa hadde høstens første treningsøkt i flerbrukshallen mandag denne uka, og hele 45 personer møtte opp. Det er ifølge Gran Erke ny rekord. Hun gleder seg over at interessen for volleyball er stigende i Nordlysbyen.

– Det er selvsagt en del økonomiske utfordringer med plutselig å ha to lag i seriespill, og volleyballgruppa må nå ut og søke etter dugnadsjobber og sponsorer for å klare å delta i nordnorsk seriespill, noe som fører med seg reising helt til Bodø. Trenerkabalen er heller ikke helt løst, men vi håper det går seg til i løpet av den første måneden. Vi gleder oss uansett til sesongoppkjøringen og kampene som venter.

I tillegg til seniorsatsingen blir det oppstart av barnetreninger for utøvere i alderen 10-13 år på onsdager i Gnisten. Det er åpent for både jenter og gutter.

– Det har vært forsøkt barnetreninger i flere omganger, men det har vært vanskelig å konkurrere mot de andre idrettene. Nå har en del av våre egne spillere såpass store barn selv at det er mer naturlig å starte opp på nytt, og vi håper selvsagt at dette kan bli et tilbud til alle barn som har lyst til å prøve noe annet enn de vanlige idrettene i Alta. Det legges opp til minivolleyball som er en forenklet versjon av volleyballl som passer barn, og deretter utvikle spillet videre. Det er ønskelig at dette tilbudet er lavterskel, mye moro og lek og lav kostnad for deltakerne. Første trening for ungene er onsdag 29. august klokken 19.00, avslutter hun.