Møter LSK i semifinalen

Det har vært en spesiell sesong for Bardu-jenta Guro Bell Pedersen. Etter to og et halvt år i BUL-drakt bestemte hun seg for å takke ja til toppserieklubben Røa i sommer, og angrepsspilleren gikk rett inn på laget. Etter en tung vårsesong med BUL-jentene hadde 22-åringen håpet på bedre tider i sin nye klubb, men Røa har tapt alle tre seriekampene som de har spilt siden Bell Pedersen ble involvert.

Onsdag kveld kom endelig oppturen.

Da tok Røa imot Arna-Bjørnar i kvartfinalen i norgesmesterskapet for kvinner. Svava Ros Gudmundsdottir scoret sitt tredje NM-mål for året elleve minutter før full tid og så ut til å bli matchvinner for Røa, men på overtid utliknet Lisa Fjeldstad Naalsund med et skudd fra 16-meteren.

Ingen av lagene scoret i ekstraomgangene, dermed måtte kampen avgjøres med straffesparkkonkurranse. Begge lagene scoret på sine syv første straffer før keeper Mackenzie Elizabeth Arnold bommet på Arna-Bjørnars åttende. Vilde Gullhaug Birkeli traff for Røa og sendte Oslo-laget videre til semifinale.

Røa er dermed bare en kamp unna sin niende cupfinale. Oslo-laget har vært i finalen åtte ganger tidligere og vunnet fem av dem.

De får imidlertid den verst tenkelige motstanderen i semifinalen. Etter oppgjøret var ferdig ble trekningen gjennomført, og her ble det klart at Røa møter serieleder LSK på hjemmebane, mens Klepp og Sandviken gjør opp om den andre finalebilletten. Semifinalene spilles 13. oktober.

Guro Bell Pedersen spilte hele kampen for Røa. Hammerfest-jenta Synnøve Rønquist Hafnor ble byttet inn for Røa da ekstraomgangene startet.