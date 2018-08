– Springbrett til større ritt

sport

Det mener i hvert fall arrangøren av Bingesrittet, som på lørdag arrangeres for syvende gang.

– Mange av rytterne som har prøvd seg i Bingesrittet hadde aldri før deltatt i et ordentlig sykkelritt. Senere har de gjennomført Offroad Finnmark. Så vi kan godt si at Bingesrittet er et springbrett for Offroad Finnmark og andre større terrengsykkelkonkurranser, sier rittleder Marit Helene Eira.

Har oppnådd gode resultater

Bingesrittet følger den gamle postveien fra Mieron til Máze, og det er bygdelagene i nettopp Mieron og Máze som startet det hele for syv år siden. Binges cycleklubb har senere kommet med på laget. Ifølge en pressemelding har Bingesrittets formål vært følgende:

Å arrangere et terrengsykkelritt som passer for alle.

Å bidra til mer aktivitet og samarbeid i bygdene.

Å være et folkehelsefremmende arrangement som skal stimulere til mer fysisk aktivitet blant barn og unge, samt personer som ikke driver med organisert idrett.

Å inspirere flere til å ferdes i naturen med sykkel.

– Alle disse formålene har vi lyktes med. Vi har klart å få flere på sykkelsetet, både de som aldri har drevet med organisert idrett og spesielt «pensjonerte» fotballspillere, opplyser Eira.

– Kjempefin utfordring

Hun mener rittet passer for alle.

– Bingesrittet er ikke så altfor krevende for den vanlige mosjonisten, men en kjempefin utfordring. Vi anbefaler en stopp på Binges fjellstue, der det blir servert verdens beste vafler av vår samarbeidspartner Utdanningsforbundet. Vi anbefaler også at deltakerne i mosjonsklassen stopper på våre to andre drikkestasjoner.

– For konkurranseryttere er dette et morsomt sykkelritt med noen seige oppoverbakker, tøff utforkjøring og spennende avslutning, forteller hun.

Arrangerer ungdomsritt

– I fjor arrangerte vi for første gang ungdomsrittet SeastinBáŋkku1 Miila. Det visste seg å være et spennende sykkelritt for ungdom. De får prøvd seg på den nye traséen, som ble lagd i fjor. Tidtaking blir tatt på forhåndspåmeldte født i 2007 eller tidligere. Vi håper at enda flere av de yngre har lyst å utfordre seg. Ungdomsrittet og barnerittet SeastinBáŋkku1 Mánát har start ved Máze skole kl 13.00, opplyser Eira, som også forteller at bruk av el-sykkel er tillatt i trimklassen.

Arrangøren ønsker også å gjøre noe ekstra for de frivillige som gjør en kjempejobb.

– Bingesrittet setter stor pris på de frivillige, og i år som i fjor arrangerer vi sykkelritt og fest for frivillige med gavedryss søndag etter rittet, hvor vi blant annet trekker flere gavekort. På den måten ønsker vi å belønne dem som har stått på for årets ritt, samt å inspirere flere til å begynne å sykle. Vi ønsker deltakere og publikum velkommen til årets Bingesritt, avslutter Marit Helene Eira.