Holder føttene godt plantet på bakken

Den rutinerte hovedtreneren har lyktes godt så langt i sin første sesong på Alta IF-benken. Med 1-0-seier hjemme mot Odd 2 tirsdag kveld har Flovik & co vunnet ti av lagets 16 spilte kamper i PostNord-ligaen avdeling 1, og er på femteplass. Bare to poeng skiller de fem beste lagene i avdelingen. Alt ligger til rette for en svært spennende fotballhøst, men Alta IF-bossen lot seg ikke lure utpå da Radio Altas Frank Halvorsen intervjuet han etter tirsdagens triumf.

– Jeg skjønner at at det kan være fristende å snakke om tabellsituasjon, spå kamper og beregne poeng. Men det tøvet skal i hvert fall ikke vi bruke energi på. For oss handler det om å utvikle oss videre og bli bedre fra kamp til kamp. Vi må ha fokus på prestasjonene, og ikke henge oss opp i prat om seriegull og sånne ting. Da går vi oss bort. Så snart vi har fått denne seieren litt på avstand starter jobben med å legge en god kampplan foran bortekampen mot Fram Larvik. Det blir en ny kjempetøff oppgave, kommenterer Bård Flovik.

Vegard avgjorde slitekamp Alta IF stanget lenge mot et godt organisert Odd 2-forsvar. Så ladet Vegard Braaten skuddfoten.

Han er godt fornøyd med prestasjonen mot Odd 2, men skulle gjerne sett at laget hadde scoret flere mål. Kun toppscorer Vegard Braaten klarte å finne veien til nettmaskene i tirsdagens oppgjør.

– Odd 2 var gode i spillet sitt. De hadde bra balanse i laget og en godt innarbeidet struktur. Dette er noe de jobber med hver dag på et veldig høyt nivå. Det var vanskelig å bryte dem ned, men vi kom til flere gode muligheter etter 1-0-scoringen, og de burde vi ha satt i mål.

– Jeg liker Bårds filosofi Hjemvendte Christian Reginiussen tror det blir en morsom høstsesong for både spillere og supportere.

Flovik synes både Håvard Nome og Christian Reginiussen har vist positive takter etter at de kom tilbake til klubben. Han forventer likevel at de to altaværingene vil prestere på et enda høyere nivå utover høsten.

– Man ser at dette er ektefødte Alta IF-gutter. De spiller med hjertet utpå drakta, og har allerede påvirket oss både på trening, i garderoben og i kamp. Jeg er helt sikker på at de vil bli enda bedre når de får øvd seg mer i vårt system og lært prinsippene, avslutter han.