Vellykket NM-fest

sport

Sist helg ble det arrangert norgesmesterskap i vanncross og vanndrag på elva i Kautokeino, og i utgangspunktet var det påmeldt over 90 kjørere. Ikke alle dukket opp, men det var mer enn nok kjørere til å sørge for NM-fest i bygda både lørdag og søndag, melder arrangøren.

– Vanndraget er årets høydepunkt for Kautokeino motorklubb, og vi er veldig glade for at vi fikk NM-status i år. Like gledelig er det at vi hadde 76 påmeldte som fullførte årets norgesmesterskap, og at arrangementet kan kalles en suksess. Det meste gikk på skinner takket være et fantastisk mannskap fra klubben og flere som hjalp til utenfra, forteller pressesjef Johan Mathis Gaup.

– Verdige vinnere ble kåret og været holdt seg stort sett stabilt, selv om endel regn på søndagen gjorde at det ble noe færre publikummere i forhold til lørdagen. Cirka 600 tilskuere var tilstede, slik at rammen ble meget god, sier han videre.

– Årets arrangement var et stort løft for klubben målt opp mot de siste sesongene. Sporten er i frammarsj igjen og vi i Kautokeino sitter igjen med erfaringen i å ha arrangert Skandinavias største arrangement av denne typen. Vi vil legge lista enda litt høyere til neste år ved å gjøre små justeringer, opplyser Gaup.