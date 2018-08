Vegard avgjorde slitekamp

sport

Alta - Odd 2 1-0:

Alta IFs fotballherrer møtte Odds rekruttlag i Finnmarkshallen tirsdag ettermiddag, og hjemmelaget måtte vinne for å holde følge med de øvrige topplagene.

Det ble et tett og spennende oppgjør der begge lag hadde et par gode muligheter før pause. Gjestene feide ballen over fra god posisjon, mens Felix Adrian Jacobsen fikk et skudd blokkert i siste liten. Omgangens høydepunkt var utvilsomt langskuddet til midtstopper Mats Frede Hansen, som dundret i tverrliggeren fra over 40 meters hold. Det hadde vært tidenes scoring i Finnmarkshallens historie!

Etter hvilen festet Alta IF et lite grep om kampen og produserte flere gode muligheter. Etter 58 minutters spill angrep Alta IF på sin høyreside, og innlegget landet på tverrliggeren, og flere spillere prøvde å få ballen i mål. Da dukket toppscorer Vegard Braaten opp og hamret kula oppe i krysset.

Det skulle vise seg å bli en svært viktig scoring, for ingen andre spillere maktet å finne veien til nettmaskene. Med 1-0-seier klatret Alta IF forbi Asker og opp i ryggen på Fredrikstad, Elverum og Grorud, som alle har ett poeng mer enn Alta IF. Serieleder Raufoss er to poeng foran Bård Flovik og Rune Bergers mannskap.

– Vi måtte slite for disse tre poengene, og det var på ingen måte uventet. Odd 2 har et jevnt over veldig bra lag bestående av spillere med ulik kompetanse. To av spillerne deres fikk spilletid i Eliteserien senest i går, og de har også meget solide målvakter. Så vi visste at det kom til å bli en tøff oppgave, sier assistenttrener Rune Berger.

– Vi var ute etter å skikkelig trøkke til fra start, og det lyktes vi med til en viss grad. Vi ønsket å stå enda høyere, men det var ikke så enkelt. Likevel leverte vi en solid match offensivt der vi var flinke til å variere angrepsspillet. Jeg er veldig godt fornøyd med at vi vant matchen og sikret tre viktige poeng, smiler Berger.

Flere kommentarer fra trenerteamet og Alta-spillerne kommer i onsdagens papir- og E-avis.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Braaten - Runar Overvik, Håvard Nome, Andreas Markussen (Dag Andreas Balto fra 66. min.), Felix Adrian Jacobsen, Juan Manuel Cordero - Christian Reginiussen, Vegard Braaten