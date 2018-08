– Fantastisk helg som gir inspirasjon

sport

2003-kullet av håndballgutter fra BUL og Alta IF fikk en fin indikasjon på at de holder nivåmessig bra standard mot gode lag fra Østlandet. Team Alta fikk en fantastisk helg under Haslum cup, forteller trener Lars Erik Lingjærde.

– Dessverre var ikke marginene på vår side i kvartfinalen mot Asker, der vi tapte med ett mål, forteller treneren, som likevel roser guttene.

– De har all grunn til å være stolt over prestasjonan, hvor vi har fått sett at vi er på full høyde med nivå 1 sørpå, mener Lars Erik.

Hans følelse er at de to klubbenes spiller framsto som sammensveiset. Lingjærde mener videre holdningene underveis er viktige.

– Både på og utenfor banen har guttene opptrådt eksemplarisk. Gjengen har vært inkluderende og full av positivitet, forteller han.

Etter denne helga ser han virkelig fram mot Bring-serien neste år, med stor tro på kvalifisering.

– Takk igjen til alle lokale aktører og foreldre som var med på å gjøre denne turen mulig, heter det i oppsummeringen til en stolt trener.