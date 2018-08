– Det skal mye til nå

sport

Lørdag tapte BULs fotballdamer 1-2 hjemme mot Åsane. Samtidig vant Nanset, så nå er det hele 16 poeng opp til sikker plass. For et lag som har tapt sine 14 første seriematcher i år er det svært lite sannsynlig at de spiller i 1. divisjon til neste år. Da må bossekopingene vinne omtrent det som gjenstår av kamper denne høsten, og et slikt mirakel tror de færreste på. BULs hovedtrener Odd Inge Johansen nekter å gi opp før det er matematisk umulig å berge plassen.

– Det skal naturligvis mye til for at vi ikke spiller i 2. divisjon neste år. Men vi er nødt til å prøve å stå i det til avgjørelsen er endelig. Vi kan ikke bare gi opp, sier Johansen til A-sporten.

Han og klubben har imidlertid en plan B hvis eller når det skjer.

– Da kommer vi til å bruke de spillerne vi tror blir værende i BUL også neste år. Da må vi begynne å tenke 2019, og gi akkurat disse spillerne så mye spilletid i 1. divisjon som overhodet mulig. Selv om det har vært en vond sesong er det mye lærdom i det å spille fotball på et så høyt nivå. Vi må suge til oss det vi kan, og så starte jobben med å bygge et nytt lag som på sikt kan rykke opp igjen.

– Hvordan ser du for deg resten av sesongen?

– Jentene har vært fantastiske hele veien, men jeg vet ikke hvordan gruppa reagerer hvis det ikke lenger er noen mulighet til å berge plassen. Det må vi bare håndtere hvis det skjer. Inntil videre jobber vi hardt videre for å få en stopp på den vonde tapsrekka, kommenterer han.

BUL-sjefen mener laget klarte seg ganske bra i lørdagens match, men er naturligvis skuffet over at det heller ikke denne gangen ble poeng.

– Jeg synes vi kom greit i gang og skapte noen farligheter. Det gjorde også Åsane, så det var en jevn kamp. Etter pause hadde vi en del planer for hvordan vi skulle angripe dem, men alt ble snudd på hodet da de økte ledelsen. Vi måtte satse offensivt. Dessverre kom reduseringen for sent. Det var synd at vi ikke fikk det målet litt tidligere, avslutter han.

BULs neste kamp er borte mot Amazon Grimstad neste helg.