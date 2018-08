Synker som en stein

sport

BUL - Åsane 1-2:

Med seier mot Åsane kunne BULs fotballdamer hatt et bittelite håp om å berge plassen i 1. divisjon. Da ville det bare vært fem poeng som skilte lagene. Men heller ikke i hjemmekampen mot ligaens nest-dårligste lag fikk publikum og spillere noe å juble for, og nå har BUL elleve poeng opp til Åsane. Som ikke det var nok vant Nanset 1-0 hjemme mot Urædd lørdag ettermiddag, noe som gjør at avstanden opp til sikker plass nå er 16 poeng. Med åtte kamper igjen er bossekopingene mer eller mindre klare for nedrykk og 2.-divisjonsspill neste år.

Gjestene fra Bergen tok ledelsen etter 32 minutters spill ved Trine Taule, og seks minutter etter hvilen utnyttet Eilen Husebø en feil i BUL-forsvaret og la på til 2-0. Først i det 89. minutt klarte hjemmelaget å finne veien til nettmaskene. Kantspiller Kristine Hagen dro seg fint fri og klinket ballen forbi Åsane-keeper Amalie Brandal Kragset, noe som tente et lite håp om poeng. Men tiden strakk ikke til, og Odd Inge Johansens damer gikk på sesongens 14. strake tap.

BUL stilte med følgende lag:

Irene Pettersen - Oda Lillegård, Marie Nygård Kjellmann (Amalie Frisk Olsen fra 74. min.), Josefine Olsen Haugen, Tone Holten (Hanne Kristensen Emaus fra 52. min.) - Therese Vollan Kristensen, Ida Grubben, Amanda Sørensen (Mari Ek Esjeholm fra 87. min.), Kristine Hagen - Johanne Bjørnå, Lea Hunsdal Falsen