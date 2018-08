– Arctic Race of Norway skaper ringvirkninger

sport

Fredag kom statsminister Erna Solberg rett fra NHOs konferanse om bord i Hurtigruten mellom Honningsvåg og Kjøllefjord, til innspurten på den andre etappen i Arctic Race of Norway. Hun lot seg imponere da hun ankom målområdet i Kjøllefjord for å ta del i folkefesten.

– Arctic Race er en fantastisk folkefest som det er gøy å være med på, sa hun foran de flere hundre fremmøtte.

Solberg tror det betyr mye for folk i regionen å få være med å bidra til slike arrangementer.

– Det betyr noe for stolthet og glede. Og det er bra å ha prosjekter å jobbe med, som skaper lagånd i et lokalsamfunn. Jeg tror det betyr mye for folk i Kjøllefjord å arrangere målgang her.

– Gir oss synlighet ute i verden

Statsministeren trakk også frem betydningen av sykkelrittet som arrangeres i Nord-Norge hvert år, og i år går fra øst til vest i Finnmark.

– Arctic Race of Norway gir store ringvirkninger. Først og fremst fordi det gir Norge synlighet ute i verden på grunn de fantastiske bildene med norsk natur og folkeliv man kan formidle herfra.

Muligheter for reiselivsnæringen

Hun mener det også ligger muligheter for næringslivet i kjølvannet av Arctic Race of Norway.

– Den største gevinsten ligger nok i reiselivsnæringen og i opplevelsene. Hvis sykkelinteresserte opplever at det er bra å sykle her, kan det skape større interesse. Jeg mener Norge må basere mye av reiselivsvirksomheten på de som ønsker aktive ferier. Det er de som betaler mest og legger igjen mest penger.

– Viktig å løfte i flokk

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener Arctic Race har vist at det ligger en voldsom kraft i å jobbe sammen om store prosjekter, og at ARN har blitt mer enn et sykkelritt.

– Arctic Race har blitt et stort samarbeidsprosjekt som viser hvor viktig det er at vi løfter i flokk, våger å tenke større og finner sammen i nye samarbeidsformer. Samtidig viser man frem storslått nordnorsk natur til et stort norsk og internasjonalt tv-publikum, sier NHO-sjefen

Mer enn et sykkelritt

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal sier at tanken fra starten av har vært å skape et internasjonalt idrettsarrangement i Nord-Norge som kan sette Norge på kartet.

– I år sendes TV-bildene fra Arctic Race of Norway til 190 land, og vi viser frem Norge for flere millioner mennesker over hele verden, sier Dybdal.