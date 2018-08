TIL styrker stallen

sport

– 18-åringen har en rekke aldersbestemte kamper for Tverrelvdalen, og har spilt flere aldersbestemte turneringer de siste årene for Dalen mens hun har bodd i Bærum. Nå flytter hun «hjem» til Alta for å avslutte videregående skole. Torsdag skrev hun under for Tverrelvdalen, opplyser Tverrelvdalen IL på sin nettside.

– Hun gikk for to år siden til Stabæk og fikk mange kamper for Stabæk J19-elite. Foran årets sesong tok hun overgang til toppserieklubben Røa hvor hun i NFF-statistikken står oppført med fire kamper for Røa Elite. Treningsarenaen har vært med elitelaget, men hun har hatt kamparenaen med Røas 2.-divisjonslag. Berg er en kjapp, teknisk god angrepsspiller som kan bekle både kant og midtspiss-rollen, skriver de videre.

Tverrelvdalen har brukt overgangsvinduet svært godt. Laget er styrket med nevnte Berg, men også Jenny Marie Mannsverk er tilbake i moderklubben etter opphold i Alta IF og fotball i USA. I tillegg redebuterte Katharina Mannsverk for Dalen etter å ha signert for moderklubben rett før sommerferien.

– Det er forventet at alle de tre vil være klar til kampene borte mot Finnsnes og Furuflaten. To av de vil være i troppen mot Finnsnes, mens den tredje må stå over på grunn av bryllup i Alta hvor flere sentrale spillere er involvert. Alle tre er imidlertid klar til kampen mot Furuflaten søndag 26. august, avslutter de.

TIL har tatt seks poeng på sine ni første kamper i 2. divisjon avdeling 9. De er nummer åtte på tabellen. For øyeblikket er det Porsanger som leder serien.