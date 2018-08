Pedersen ble matchvinner

sport

Kolbotn - Lyn 1-0:

Onsdag kveld ble det spilt en tidligere utsatt toppseriekamp mellom Kolbotn og Lyn på Sofiemyr stadion. Alta-jenta Tonje Pedersen var i startoppstillingen til hjemmelaget, mens nykommer Eline Hegg satt på benken. Sistnevnte har nettopp tatt overgang fra BUL til Kolbotn, og får trolig sin toppseriedebut i løpet av høsten. Hun fikk ikke spilletid i denne kampen.

De to Alta-jentene fikk imidlertid mye å juble for. Tonje Pedersen scoret kampens eneste mål etter 84 minutters spill, og dette ble oppgjørets eneste nettkjenning. Med 1-0-seier over Lyn klatret Kolbotn til fjerdeplass på tabellen, og Pedersen & co har samme poengsum som treer Sandviken. Disse to lagene har fem poeng opp til Klepp på andreplass. LSK leder serien med 12 poengs margin.

– Det var jævlig deilig. Vi presset dem knallhardt mot slutten og fikk betalt for strevet. Det var helt fantastisk, sa en overlykkelig Tonje Pedersen da hun ble intervjuet etter kampslutt.

– Å vinne kamper er en enorm motivasjon for oss. Vi kjenner på hvor godt og deilig det er å ha seierne mot Røa og Lyn bak oss. Samtidig prøver vi å bare fokusere på hver eneste kamp og tenke på de arbeidsoppgavene vi har. Vi prøver å holde spenningsnivået oppe fram mot neste kamp slik at det blir tre poeng mot Trondheims-Ørn også, fortsatte hun.

Det kunne vært tre altaværinger i aksjon på Sofiemyr stadion, men Runa Lillegård var ikke med i Lyn-troppen denne gangen. Lillegård & co hadde spilt uavgjort i sine to siste kamper før de møtte Kolbotn, men det begynner å bli en stund siden de sist vant en kamp i Toppserien. Den siste seieren kom 27. mai (2-1 mot Grand Bodø). Siden den gang har de spilt seks seriekamper uten å vinne. Lyn er nummer 11 på tabellen.

Som Tonje Pedersen var inne på vant Kolbotn 2-1 borte mot Røa sist helg. Pedersen startet også dette oppgjøret. Det gjorde også tidligere BUL-spiller Guro Bell Pedersen, som fikk sin andre kamp fra start siden sommerens overgang. Hun spilte hele kampen for Røa, men klarte ikke å tegne seg på scoringslista. Bell Pedersen & co møter Sandviken på bortebane kommende lørdag.