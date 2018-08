Rekordmange vil til Kautokeino for å crosse på elva

sport

Hele 79 startende er så langt påmeldt til NM i watercross og drag i Kautokeino til helga, skriver Kautokeino motorklubb i en pressemelding. Ifølge dem blir vanndraget med dette et av de aller største motorsportsarrangement nord i Skandinavia.

– Vi i Kautokeino motorklubb er selvsagt meget glade og fornøyde. Dette er over all forventning og mange flere enn vi hadde tenkt oss. Faktisk så er dette rekordstor deltakelse for vanndraget, og må se langt ned på 2000-tallet for å se tall på dette nivået, heter det i pressemeldingen.

Store navn

Morten Blien, Joachim Olsen og Niillas Jovnna Lânsman stiller alle til start:

– Dette er kanskje de skarpeste i landet. I tillegg er det veldig mange andre gode kjørere som kommer, spesielt mange fra Finland, opplyses det.