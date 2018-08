Fornyet tillit på J19-landslaget

sport

Det norske J19-landslaget spiller kamper mot Island og Sverige i Sandefjord i månedskiftet. Nå er troppen tatt ut, og Alta-jenta Runa Lillegård, som nå spiller for Lyn, er blant de uttatte spillerne.

– Det er alltid spennende å starte med nytt lag. Vi har noen prinsipper og retningslinjer for hvordan vi skal spille som ligger i bunn, både i forsvar- og angrepsspillet, men alle lag utvikler sin egen identitet ut fra spillernes spisskompetanser. Denne troppen har andre spillertyper, spesielt offensivt, enn det laget som avsluttet i EM for noen uker siden, og det skal bli spennende å se dem sammen for første gang, sier J19-landslagstrener Nils Lexerød.

Landslagssjefen sier følgende om de uttatte spillerne:

– Stammen i troppen var med i sommerens EM-sluttspill og de får en viktig oppgave med å overføre den erfaringen og kunnskapen de har til de nye spillerne som kommer opp fra J17-landslaget. I tillegg er det godt å se at både Rikke Nygard og My Haugland er tilbake etter skadene som holdt dem utenfor sommerens EM-sluttspill.

– I tillegg til de spillerne som blir tatt ut nå er det 20-25 spillere som vi kommer til å følge tett gjennom høsten og inn mot neste sesong. Det er mange som er i god utvikling og som pusher på for en plass i troppen, avslutter Lexerød.

Her er Norges tropp:

Kristin Rage - Klepp

Karen Oline Sneve - Grei

Vilde Gullhaug Birkeli - Røa

Anna Jøsendal - Avaldsnes

Elisabeth Terland - Klepp

Silje Bjørneboe - Stabæk

Joanna Aalstad Bækkelund - Lyn

Martine Østenstad - Klepp

Malin Skulstad Sunde - Trondheims-Ørn

My Sørsdahl Haugland - Kolbotn

Mathilde Harviken - Fart

Thea Bjelde - Arna-Bjørnar

Julie Blakstad - Fart

Rikke Bogetveit Nygard - Arna-Bjørnar

Elin Åhgren Sørum - Trondheims-Ørn

Lotte Fikseth Fossem - Medkila

Jenny Røsholm Olsen - Lyn

Celin Bizet Ildhushøy - Vålerenga

Runa Lillegård - Lyn

Olaug Tvedten - Avaldsnes