Forlater Alta IF

Det er klubben selv som melder dette på sine nettsider.

– Mandag ble det klart at Håvard Mannsverk flytter tilbake til Tromsø for å begynne på studier. Vingbacken har bidratt flott for oss, og seinest mot Moss borte scoret han etter et perfekt hodestøt som definitivt sikret tre poeng. Han var også den som "åpnet" cupkampen borte mot Bjørnevatn tidligere i vår med sin iskalde avslutning til 0-1. Og hvem glemmer vel "Beckham-crossen" til Reginiussen i fjor mot Raufoss? Silke, skriver klubben.

– Håvard er en holdningssterk spiller som ofte kom tidligere til trening for å terpe på egne utviklingsmål. Han er ikke av den typen som roper høyest, men som alltid gjør jobben 100%. Det er en spiller og person som er lett å bli glad i og som er veldig lett å unne suksess for sin treningsiver og væremåte. Dessverre har han også vært plaget med litt skader og med sterk konkurranse om plassene har det ikke blitt så alt for mye spilletid, fortsetter de.

Det er foreløpig ikke kjent om Håvard skal spille for noen klubber i Tromsø, melder Alta IF. Samtidig takker de spilleren for innsatsen i Alta IF-trøya, og håper at han vender tilbake en gang i fremtiden.